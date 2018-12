Wrangler met Hellcat-motor probeert een G63 6×6 te zijn

Lukt dat?

Mercedes kwam met de G63 AMG 6×6 uit vrij onverwachte hoek. Van het bloedserieuze Duitse autoconcern verwacht je allerminst een enorme pick-up met zes wielen die zo hoog van de grond staat dat je er onderdoor kunt limbodansen. De buitenproportionele gekte neemt bijna Amerikaanse vormen aan. En wanneer Duitsers beter zijn in iets dan Amerikanen, slaan die laatsten altijd terug.

Zo ook dit keer. Op basis van de eigen vierkante cultheld van de VS, de Wrangler, werd een bijzonder project gebouwd. Er werd een Gladiator-esque pickup-bed opgeschroefd en daardoor was er ruimte voor een extra set wielen. Qua optische modificaties zijn verder vooral de grote velgen, rolkooi, lichtbalken en de booskijkers opmerkelijk. Een lieverdje is deze Wrangler niet meer.

Ook werd de motor aangepakt om het extra gewicht te compenseren met meer powah. Er werd gekozen voor een andere cultheld uit de VS: de V8 uit de Challenger. Specifiek de nieuwste unit uit de Hellcat. Of er daarna nog verdere aanpassingen gedaan zijn om het blok nog krachtiger te maken is niet bekend, indien dat niet het geval is spreken we van zo’n 707 pk. Meer dan genoeg om de Jeep vooruit te krijgen.

De auto is, niet geheel onverwachts, te zien geweest op de 2018-editie van SEMA. Het is vooral de show die telt, want wat betreft de ‘go’ heeft de auto maar 105 mijlen op de klok gezet. Bovendien moet je flink in je knip duiken om deze speciale auto te kopen, hij staat namelijk op Craigslist voor 289.900 dollar (255.000 euro). Maar eerlijk, het is wel een gaaf apparaat.