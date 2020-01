Volvo maakt in 2022 een elektrische XC90

En dan komt ook meteen de nieuwe generatie.





De volgende generatie van de über-SUV van Volvo – de XC90 – wordt ‘rond 2022’ gepresenteerd. Dan laten ze ook meteen een elektrische uitvoering zien. Daarmee wordt het de tweede elektrische SUV van het Zweedse merk, nadat het afgelopen oktober de XC40 Recharge P8 liet zien. Specificaties over de EV XC90 zijn nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat het op een geüpdatete versie van het SPA-platform gaat zitten. Dit nieuwe platform gaat overigens ook gebruikt worden voor de volgende 60-serie modellen en overige nieuwe 90-modellen.

Zowel de XC40 P8 als de Polestar 2 kunnen met twee motoren 408 pk en 660 Nm aan koppel leveren. Vermoedelijk zal de XC90 dezelfde specs hebben. De XC40 heeft een 75 kWh-accupakket, maar aangezien de XC90 groter is, is het niet onlogisch als daar ook een grotere accu in komt te zitten.

Naast een elektrisch model, wordt de volgende XC90 ook verkocht als plug-in en mildhybrid. Wie een diesel XC90 wilde heeft pech, nieuwe Volvo-modellen gaan de Zweden namelijk niet met diesels leveren. Wat ze wel krijgen, is veel autonome snufjes. Volledig zelfstandig rijden gaan de komende auto’s nog niet doen, wel moeten bestuurders straks hun handen van het stuur en hun ogen van de weg af kunnen houden. Mits de regelgeving dit toelaat, uiteraard.

Fans van de V40 hebben trouwens misschien geluk: Volvo-baas Håkan Samuelsson kondigt aan dat ze een nieuw model in de 40-reeks willen uitbrengen. Of het een vervolg wordt op die V40 is niet duidelijk, wel zei Samuelsson dat de Europese markt vraagt om een ‘kleine, premium auto’.

Via Autocar.co.uk. Foto: Volvo XC90 van BMW1, via Autojunk.nl.