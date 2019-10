Volvo XC40 Recharge P8 – de elektrische XC40

Alle Volvo modellen zijn er in een variant met een stekker, maar de XC40 wordt de eerste volledig elektrische Volvo. En dat met interessante specs.

Volvo introduceert en passant (weer) een nieuwe benaming voor Zweden met een stekker: die krijgen de toevoeging Recharge om aan te geven dat ze op te laden zijn. Na Plug-in Hybrid en Twin Engine is dat de derde benaming voor hun stekkerauto’s, het zal wel nodig zijn.

Overigens is de V40 nog nipt leverbaar en die is er nooit als plug-in hybrid geweest, de productie van de V40 is echter al geëindigd. En nee, er komt geen opvolger van de V40.

XC40 Recharge P4 en P8

Wel consequent is Volvo in het toekennen van cijfers naar gelang het vermogen wat de aandrijflijn levert. De nummering begint bij T2 (nu 122 pk) en het hoogst haalbare is de T8 (met 408 pk). Hoger gaan de cijfers voorlopig ook niet worden, alleen zustermerk Polestar gaat verder waar Volvo stopt.

Voor de volledig elektrische variant kiest Volvo voor de enigszins verwarrende letter P, in combinatie met de typeaanduiding Recharge dus. De P staat voor Pure, stroom kan immers heel duurzaam en schoon worden opgewekt.

Typische elektro-styling

Hier zijn de autofabrikanten het roerend eens: de elektrische varianten moeten er wel een beetje uitspringen. Volvo hanteert hiervoor bijna het standaardrecept. Aan de voorzijde is er een gesloten grille, aan de achterzijde zijn er geen uitlaten meer, maar wel een diffuser. Daarbij komen een paar unieke wielen; standaard in 19”, optioneel in 20” en paar Recharge logo’s. Als klant kan je vervolgen nog kiezen uit acht verschillende kleuren, maar het dak is altijd zwart.

Accu, laden en range

De hamvraag bij iedere elektrische auto en ook de vraag die je buurman direct stelt als je voor de eerste keer je nieuwe aanwinst inplugt bij je laadpaal thuis. Toch lullig dat we in dit artikel pas na een uitgebreide intro het hier over gaan hebben, of niet?

Welnu de accugrootte en actieradius is prima, maar niet wereldschokkend. Het accupakket is 78 kWh groot waarvan netto bruikbaar 73 kWh. De officieel gecommuniceerde WLTP range is voorlopig 400+ kilometer, maar off-the-record werd gesteld dat het minimaal 430 kilometer wordt.

Ook belangrijk is hoe goed (of eigenlijk) hoe snel de XC40 Recharge kan laden. Dat zit gelukkig goed: de XC40 krijgt standaard een driefase lader en kan dus aan een AC lader met maximaal 11 kW worden geladen. In de praktijk is de XC40 Recharge dus na een nacht van 8 uur altijd helemaal vol.

Snelladen kan ook en wel met maximaal 150 kW. In 40 minuten gaat de XC40 Recharge dus van 10-80% vol. De laadsnelheid is 100 km per 10 minuten. De Porsche Taycan kan het sneller, maar dit is voor de dagelijkse praktijk voorlopig snel genoeg.

De bagageruimte leidt overigens nauwelijks onder de elektrificatie. Voorin zit een frunk met 31 liter ruimte.

P8 Power!

Het cijfer acht geeft het al een beetje weg, maar de elektrische XC40 wordt met afstand de meest krachtige XC40 van het gamma (die nu topt bij de T5). Twee motoren leveren een gecombineerde 408pk en 660 Nm. Dat is veel voor in het formaat auto, hoewel de XC40 Recharge natuurlijk fors zwaarder is geworden door toevoeging van het accupakket. De prestaties zijn dan nog steeds niet mals: de sprint naar de 100 duurt 4,9 seconden. De topsnelheid is minder indrukwekkend, want begrensd op 180 km/u.

Ander cijfergeweld, tijdens het regeneren kan de XC40 tot 250 Nm per as terugwinnen. Ook niet onbelangrijk is het trekgewicht wat 1500kg bedraagt. Er kan dus nog best een aardige caravan achter, hoewel de range dan ook rap zal afnemen.

Google maps en nieuwe hulpjes

Bij de lancering van de XC40 Recharge krijgt ook het infotainment systeem een forse upgrade. De banden met Google worden duidelijk aangehaald, navigeren gaat straks via Google maps en de Google Assistant tekent voor de stembediening. Net als Tesla gaat Volvo ook over-the-air software updates, daar hoef je straks niet meer voor naar de dealer.

Later volgt de mogelijkheid om je telefoon als sleutel te gebruiken, langzaam verdwijnt daar heel je leven in. Een startknop heeft de XC40 Recharge nu al niet: voet op de rem en in Drive zetten is genoeg om te rijden. Zodra je als bestuurder uitstapt, gaat de XC40 vanzelf weer uit. Handig hoor, dat had Elon Musk goed gezien.

De Advanced Driver Assist System (ADAS), AKA stumperhulpjes, worden ook compleet vernieuwd met andere sensoren etc. Alle bestaande active safety features blijven aanwezig en er komt één nieuwe uitbreiding: Pedestrian & Cyclist Steering Avoidance (standaard en niet uitschakelbaar).

Prijs, levering, bijtelling

Nu jullie groene hart is geënthousiasmeerd voor de volledig elektrische XC40 is het zaak om het hoofd het rekenwerk te laten doen. Om meteen met het slechte nieuws te beginnen: de XC40 P8 Recharge komt pas na de zomer van 2020. I know, de winter is nog niet eens begonnen, dus dat duurt erg lang. Begin oktober 2020 verschijnt de elektrische XC40 pas in de showroom en de dealer gaat daar 59.900 euro voor vragen. Het is nog een voorlopige prijs en dan zit zo’n beetje alles wat je zou willen hebben er al op, maar een warmtepomp is dan nog wel een optie.

Mocht je tot de gelukkig behoren die de XC40 P8 Recharge in 2020 voor 60 mille weten te scoren, dan heb je 8% bijtelling over de eerste 45 mille en 22% bijtelling over de aanschafprijs er boven. Het maakt de XC40 niet direct een waanzinnig koopje, maar Nederland is genoeg Volvo minded om de XC40 Recharge toch tot een succes te maken. De XC40 is nu overigens al met afstand marktleider in zijn segment (net als de XC60).

Voor het vierde kwartaal van 2021 staat ook een XC40 P4 Recharge gepland. Specificaties zijn er nog niet, maar reken op zo’n 200 pk en aantrekkelijker prijskaartje. Dat is nog twee jaar weg, dus daar hoeven we nu niet op te wachten.