Nu helemaal officieel: de vernieuwde Volvo XC90

De huidige XC90 is al bijna 10 jaar oud, maar begint nu nog aan een tweede leven met een grondige facelift.

Hij was al aangekondigd én gelekt, maar nu is ‘ie daadwerkelijk hier: de vernieuwde XC90. Volvo wil toch graag op twee paarden wedden en blijft daarom naast de volledig elektrische EX90 ook de ‘oude’ XC90 nog leveren.

Dat ‘oude’ hoeven we eigenlijk niet eens tussen aanhalingstekens te zetten, want deze generatie is al 9 jaar op de markt. En voorlopig gaat de XC90 dus nog niet met pensioen. Gelukkig is het design behoorlijk tijdloos. Volvo heeft ook geen grote ingrepen hoeven te doen om de auto weer helemaal fris te laten ogen.

Als je goed kijkt is de neus wel compleet nieuw. Zowel de koplampen als de grille en de bumper zijn opnieuw getekend. De koplampen – wel nog steeds met de bekende hamer – en de grille zitten nu aan elkaar vast. Wat opvalt aan de grille zijn de diagonale lijnen, die hebben we nog niet eerder gezien bij Volvo. De achterkant is grotendeels hetzelfde gebleven. De LED-verlichting is anders, maar de vorm van de units lijkt identiek.

Een interieur dateert vaak het snelst, dus dit heeft Volvo flink vernieuwd. Met een grote ’tablet’ midden op het dashboard is de XC90 weer helemaal anno nu. De rest van het dashboard is ook vernieuwd, met onder meer verticale ventilatieroosters. Ook leuk: er is meer opbergruimte en een extra bekerhouder.

Zoals we al wisten is de vernieuwde XC90 alleen nog maar leverbaar als plug-in hybride in Nederland. Dit was sowieso de enige versie die nog over was in de huidige prijslijst. Volvo treed niet in detail wat betreft de specificaties, ze noemen alleen een elektrische range van 70 km. Het lijkt er dus op dat er aan de aandrijflijn weinig veranderd is.

Er zijn plekken waar stekkeren wat minder handig is dan in Nederland, dus elders levert Volvo de vernieuwde XC90 nog wel zonder stekker. In onder meer de VS kunnen klanten ook kiezen voor de B5 en B6, beide mild hybrid.

Volvo heeft de XC90 ook nog een stukje comfortabeler weten te maken, met dempers die zich afzonderlijk aanpassen aan de omstandigheden. Luchtvering is nog steeds optioneel, voor het ultieme comfort.

UPDATE: we kunnen nu ook de prijs vermelden. De vernieuwde Volvo XC90 is er vanaf €93.495. Dat is veel geld, maar de laatste tijd had je sowieso al geen XC90 meer voor minder 90 mille.