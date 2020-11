Volvo P1800 Cyan is zowel van binnen als van buiten een pareltje - Autoblog.nl

Dat de buitenkant geslaagd was wisten we al, maar we krijgen nu ook een blik in het binnenste van de Volvo P1800 Cyan.

Polestar Performance was huistuner van Volvo, maar tegenwoordig hebben ze het vooral druk met andere zaken: het bouwen van elektrische auto’s. Naast Polestar Performance was er echter ook nog Polestar Racing. Die bestaat nog steeds, maar heet tegenwoordig Cyan Racing, vernoemd naar de kenmerkende blauwe kleur.

Restomod

Wat heeft dit met de Volvo P1800 te maken, vraag je je misschien af? Wel, Cyan Racing kwam twee maanden geleden met een heel gaaf project op de proppen. Ze hadden namelijk een Volvo P1800 uit 1964 grondig onder handen genomen. Het resultaat was een unieke restomod met 420 pk en een gewicht van 990 kg.

Beeldmateriaal

Deze Volvo P1800 Cyan hadden we al behandeld, maar Cyan Racing heeft nu meer beeldmateriaal gedeeld. Voor het eerst is ook het interieur, de motor en de ophanging te zien. Omdat dit zo’n leuk en uniek project is willen we jullie deze beelden niet onthouden.

WTCC

De motor die je op de foto’s ziet is dezelfde motor die ook gebruikt is voor de Volvo S60 TC1-raceauto. In 2017 won deze auto zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap in de WTCC. De 2,0 liter viercilinder met turbocharger produceert 420 pk en 455 Nm koppel. De mannen van Cyan Racing hebben de motor er bewust klassieker uit laten zien, zodat het blok niet al te veel uit de toon valt bij de Volvo P1800.

Carrosserie

Het gewicht van slechts 990 kg is te danken aan de carrosserie die is opgetrokken uit aluminium en carbon fiber. De koets is ook breder omdat de spoorbreedte flink is toegenomen.

Interieur

Net als het exterieur is ook het interieur een moderne interpretatie van het origineel. Cyan Racing heeft onder meer een met leer beklede titanium rolkooi, kuipstoelen en vijfpuntsgordels geïnstalleerd. Ook het fraaie instrumentarium is nieuw, hoewel het in klassieke stijl is uitgevoerd.

Chassis

Het chassis is volledig vernieuwd. Het doel was om een jaren ’60-rijervaring te combineren met moderne prestaties. De P1800 is daarom onder meer voorzien van een onafhankelijke achterwielophanging, adaptieve hydraulische schokdempers, een sperdifferentieel en een nieuwe stuurinrichting. De ophanging kan geheel naar wens van de klant afgestemd worden.

Zoals deze laatste zin al doet vermoeden, gaat het hier niet om een one-off. Cyan is bereid meerdere exemplaren te bouwen. Hoeveel je daarvoor moet betalen houdt Cyan nog steeds onder de pet.