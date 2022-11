Yes! Volvo stapt nu over op Achterwielaandrijving!

Volvo stapt nu over op achterwielaandrijving. Wat zal @jaapiyo blij zijn!

Het komt niet heel vaak voor dat een merk zijn hele aandrijfconcept op de schop gooit. BMW houdt zo lang mogelijk vast aan achterwielaandrijving, Audi aan vierwielaandrijving en Porsche hangt het liefst een zescilinder achter de achteras, bijvoorbeeld. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen.

Volvo was ooit een merk dat enkel en alleen achterwielaandrijvers maakte. In de jaren ’80 kwam daar verandering in met de 400-serie en in de jaren ’90 met de 850.

Volvo stapt over op vierwielaandrijving

Alle Volvo’s zijn in basis voorwielaangedreven, met een Haldex-systeem voor vierwielaangedreven modellen. Maar zoals de titel verklapt, stapt Volvo over op achterwielaandrijving en wel per direct! Die omschakeling geldt voor de immens populaire Volvo XC40 en C40.

We moeten er wel bij zeggen dat het om de elektrische XC40 gaat (de C40 is er alleen maar als EV). Natuurlijk, het is ietsje makkelijker om over te stappen bij een EV (je hoeft alleen maar de motor op de achteras te zetten), maar vergeet niet dat de rest van de auto (ophanging en dergelijke) ook aangepast dienen te worden.

Als je de XC40 bestelt, kun je nu kiezen uit een Single Motor (238 pk) met 460 km aan range of een ‘extended range’-variant met 252 pk en maar liefst 515 km aan bereik. In beide gevallen heb je dan achterwielaandrijving op je Volvo. Deze keuze heb je bij de Core en de Plus. Ga je voor de superluxe ‘Ultimate’, dan is er een mogelijkheid voor een Twin Motor (totaal 408 pk) met vierwielaandrijving, vanwege een een motor op de voor- én achteras. Deze komt 496 km ver. De Ultimate kun je niet krijgen met de standaardaccu.

Prijzen Volvo XC40 Electric:

We hebben even de prijzen van de uitvoeringen speciaal voor jou in een tabel gezet. De C40 is 1.500 euro duurder.

Uitvoering Prijs Single Motor Pure € 47.995 Single Motor Plus € 51.995 Single Motor, Exetended Range Core € 49.995 Single Motor, Extended Range Plus € 53.995 Single Motor, Extended Range Ultimate € 57.995 Dual Motor, Plus € 58.495 Dual Motor, Ultimate € 62.495

De gewone Volvo XC40 blijft overigens in 2023 gewoon leverbaar. De XC40 B3 (163 pk) is er vanaf 50.995 euro. De plug-in hybride is er in twee smaakjes, ondanks geruchten dat dit model eruit gaat.

De versie met 211 pk (T4) kost 49.795 euro. De T5 Plug-In met 262 pk is er vanaf 51.295 euro. Kortom, wil je de goedkoopste XC40, dan kom je uit bij een elektrische versie. De Volvo C40 is altijd elektrisch. Alle uitvoeringen kun je nu op de site van Volvo samenstellen!

