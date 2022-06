Breek: einde Ford Focus aangekondigd, geen opvolger!

Einde van de Ford Focus is daar. Er komt geen opvolger.

De Ford Focus is een uitstekende, puik C-segment auto. Het is typisch zo’n auto die je iedereen aanraadt. Ruim, praktisch, het stuurt bovengemiddeld goed, prijzen zijn goed te doen en er zijn leuke sportieve en semi-sportieve versies. Sterker nog, je kan met een Focus alle kant op. van sportief tot luxe en zelfs faux-avontuurlijk met de Active.

Ford heeft de Focus behoorlijk lang relevant weten te houden. Het heeft echter niet mogen baten. Een tijdje geleden kanden we al melden dat de verkopen van de Focus dramatisch zijn. Ford heeft nu de trekker overgehaald omtrent de toekomst van de Focus. Die is er namelijk niet. Dat meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Autocar.

Fabriek in Saarlouis gaat dicht

Het model is onlangs gefacelift en moet nog een paar jaar mee kunnen. De productie vind op dit moment in Saarloius plaats. Nu nog wel, althans.Het hoge woord is er namelijk uit. Ford heeft bevestigd dat het einde voor de Ford Focus eraan komt. Als de Focus in 2025 klaar is, is het klaar met de Focus én de productie van auto’s in Saarlouis in de huidige vorm. Ford is eventueel bereid een ander type auto aldaar te produceren.

Dat geldt dat in de breedste zin van het woord, want Ford vindt het ook prima als om de boel te verhuren aan andere fabrikanten die daar auto’s willen gaan bouwen. De Fords die wel gebouwd gaan worden, zullen in Valencia van de band rollen. Details over die modellen ontbreken nog, maar het is wel zeker dat dat elektrische crossovers zullen worden.

Einde Ford focus, maar wat komt daarna?

Deze elektrische crossovers worden NAAST de elektrische crossovers geleverd die in Keulen gebouwd worden. Daar rollen namelijk de elektrische Fords van de band die op het MEB-platform staat. Inderdaad, dat is het EV-platform van Volkswagen. Ford en Volkswagen werken samen opp het gebeid van elektrische auto’s en bedrijfswagens.

Of deze elektrische crossovers Ford Focus gaan heten, valt nog te bezien. Als we iets geleerd hebben van de Puma en Mustang, is dat ze bij graag leuke namen van stal halen. Reken dus op Ford Probe GT-e, Cougar-ST200-e of Capri-RS2600e, ofzo.

Helemaal als een verrassing komt het natuurlijk niet. Ford heeft al aangegeven vanaf 2030 enkel en alleen elektrische auto’s te willen verkopen in Europa. Ook verkoopt de Focus dramatisch.

Meer lezen? Dit zijn 9 recente en zeer gelimiteerde hete hatchbacks op een rij!