Word jij de volgende autoliefhebber die dit huis koopt?

Want dat er een autoliefhebber in dit huis gewoond heeft, is wel duidelijk!

Van sommige huizen wordt ondergetekende behoorlijk hebberig. Dan wordt er meteen in de app van de Staatsloterij gekeken of ik de trekking van gisteren heb gewonnen. Wat niet het geval is, dus ik neem maar even de tijd om erover te schrijven.

Want mijn hemel, van dit huis word ik oprecht heel erg hebberig. In Laren, helemaal zoals ik het zelf zou inrichten en genoeg plek voor een leuk hobbyproject in de vorm van een fijne automobiel. Precies zoals de vorige autoliefhebber heeft gedaan.

Want dat er een autoliefhebber heeft gewoond, staat vast. Anders had er wel het geijkte Larense vervoer gestaan, zoals een Porsche 991/992, een Range Rover of een Mercedes G-klasse. Maar niet hier. Hier staat de hobby van een autoliefhebber

Daar links staat ie… Naast die dikke motorfiets

Word jij de volgende autoliefhebber in dit huis?

Het gaat hier namelijk om een VM 77 kitcar. Da’s dus geen Lotus 7, geen Donkervoort of iets anders wat we allemaal kennen, maar om een bijzonder project. En dat je zo’n wagen alleen maar hebt als je een autoliefhebber bent, bewijst het feit wel dat je moet uitleggen waarin je rijdt.

Je koopt hem niet voor de naam, zullen we maar zeggen. Maar voor de lol die het ongetwijfeld biedt. En plezier biedt zo’n auto. Zeker met zijn fijne 2.0 liter vierpittertje erin. Waarvan we niet weten hoeveel vermogen hij levert, maar op een rijklaar gewicht van 780 kilo wordt het rijden erin geheid een feestje.

Zeker als je ziet dat vergelijkbare auto’s de 2.0 OPC Turbo van Opel erin hebben liggen en die blokjes leveren zomaar 260 pk. Nice!!

Maar goed, niet alleen de auto is een feestje, ook het thuiskomen is dat. Want naast je vrijstaande garage heb je dus ook een pracht van een verbouwde boerderij tot je beschikking. 333 vierkante meter woonoppervlak en een tuintje van ongeveer dezelfde afmetingen. Ik zou het wel weten. Jammer alleen dat ik nét iets te kort kom om het huis cash af te tikken.

Heeft iemand daarom misschien nog €1.745.000 te leen voor me? Dan betaal ik zelf die laatste 5000 euro wel. En als je wil weten waar ik het nou over heb? Kijk dan even hier naar de advertentie.

Wedden dat je ook verkocht bent?