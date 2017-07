Voor deze creatie heb je 9 vrienden nodig

Minder kan ook. Heb je meer ruimte. Maar dat was niet de bedoeling.

Het is helemaal hip: Tiny Houses. Een Tiny House is, letterlijk vertaald natuurlijk een klein huis, dat mag duidelijk zijn. Maar het gaat verder dan gewoon een klein huis. Het is het doel om ze slim mogelijk alle beschikbare ruimtes in te delen en geen vierkante centimeter onbenut te laten. Dus een gedeelte van de trap is gelijk de kast, bijvoorbeeld. Het is de ideale woning voor de betere hipster met vlasbaard, houten race-fiets (met terugtrap-rem) en zelfstandige bierbrouwerij.

Zoals elke Mercedes-Benz CL-bestuurder weet, zijn huizen niet ideaal. Het nadeel is namelijk dat ze vast staan op hun kavel. Voor Tiny Houses geldt hetzelfde, maar daar is nu een oplossing voor! De firma Escape bouwt namelijk allerlei Tiny Houses op wielen en onlangs is hun topmodel geïntroduceerd. Het model heet, heel inspiratievol, Traveler XL Limited en is de grootste caravan die Escape ooit gebouwd heeft. Het houten gevaarte is gebouwd op het chassis van een een trailer met drie assen en is iets meer dan 9 meter lang. De totale oppervlakte ervan bedraagt zo’n 32 vierkante meter. Dat noemen ze in Amsterdam een zéér riant appartement. Van binnen doet het ook relatief ruim aan, mede dankzij de grote glaspartijen.

De Traveler XL Limited kun je aankleden met een extra sofa en uitklapbare televisie met Blu-ray speler. Standaard zit er een volwaardige keuken in. Aan de zijkant van de caravan zit een badkamer, inclusief ligbad! Dat klinkt te goed om waar te zijn, niet? Zolang je 1,50 meter of kleiner bent kun je languit liggen, maar het is beter als je zit. Een douche en toilet zijn eveneens present. Optioneel kun je een wasmachine en droger krijgen.

Maar het mooiste is nog de hoeveelheid mensen die je kunt meenemen. Standaard zit er een grote slaapkamer in plus een compactere loft. Maar als je een tweede loft laat monteren en de sofa hebt besteld, kun je tot 10 personen kwijt! Probeer dat maar eens in een Amsterdamse studentenwoning. Het hoeft geen betoog dat geheel in de Hipster traditie de Traveler XL Limited zijn eigen energie kan opwekken. Middels een 500 Watt zonnepaneel kunnen de elektrische voorzieningen draaien. Dus de quinoa-salades, gras-sappen, het dubbel-gehopte roggebrood en de linksom gepasteuriseerde Yak-melk kunnen lekker koel blijven. Uiteraard zijn er ook nadelen. Het ziet eruit als een zelfbouwproject wat Clarkson op een Citroen CX zou monteren en je moet minimaal 78.500 Dollar meenemen.