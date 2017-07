Lease maar: Opel Insignia Sports Tourer of Volkswagen Passat Variant

Het automobiele equivalent van stamppot andijvie, kun je dat ook leasen?

Volgens de laatste berichtgeving houdt het dan nu eindelijk op: nichevulling. Het oneindig zoeken naar een specifiek stukje van de markt. Denk aan auto’s als de Audi Q2, Mercedes CLA, Mini Countryman, BMW 2 Serie, Infiniti QX30 en ga zo maar door. In principe allemaal C-segment auto’s, maar dan net even anders.

Vorige keer vergeleken we de allerdikste Insignia met sterkste dieselmotor in Grand Sport uitvoering. Maar wat als je nu wars bent van alle marketing-prietpraat en gewoon een grote, degelijke auto met benzinemotor zoekt. Gewoon een kale instapper zonder opties. Want je kan wel in een krappe Premium C-segment auto gaan rijden, voor hetzelfde geld kun je rijden in één van deze twee auto’s. In onderstaande tabel kun je zien hoe de verhoudingen liggen tussen de twee Duitsers liggen:

Auto: Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Online Edition Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Trendline Catalogusprijs: € 34.945 € 35.290 Fiscale prijs: € 33.950 € 34.275 Leasetarief: € 540 € 550 Vermogen: 140 pk bij 5.600 tpm 125 pk bij 5.000 tpm Koppel: 250 Nm bij 2.000 tpm 200 Nm bij 1.400 tpm Topsnelheid: 210 km/u 206 km/u 0-100 km/u: 10,2 sec. 9,9 sec. Verbruik: 5,8 l/100km 5,3 l/100km CO2 uitstoot: 132 gram/km 123 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Het lijken acceptabele prijzen te zijn. Voor zo’n 34 mille heb je redelijk veel auto voor je geld. Echt kaal kun je zowel de Passat als de Insignia niet noemen. Lederen stuurwiel, audio, elektrische ramen rondom, middenarmsteun vóór en cruise control zijn ook allemaal present. Qua veiligheid kom je niets te kort: ABS, ESP en airbags zitten bijna overal verstopt.

Dan het laatste: de Opel is goedkoper. Zowel in aanschaf als in de lease. Dan is de Volkswagen zeker completer? Nee. De Insignia is wezenlijk rijker uitgerust. Denk aan een lichtsensor, regensensor, parkeersensoren, DAB radio met USB-aansluiting, verkeersbordenherkenning, lane assist en een automatisch dimmende binnenspiegel.

Dus kun je leven met deze instappers? In principe wel. Ondanks dat beide auto’s voorzien zijn van airconditioning, is deze niet gescheiden en bovendien handmatig. Een ander dingetje is het gemis van een navigatiesysteem. Dat is tegenwoordig iets wat iedereen gebruikt. En om nu een TomTom op de voorruit van je nieuwe leaseauto te plakken staat ook zo knullig.

Exterieur

Zo’n indruk als de vorige Insignia heeft achtergelaten, maakt de huidige niet. De Insignia Sports Tourer is gewoon een keurige stationwagon. Maar als je het ontwerp even op je inlaat werken zie je toch leuke details als de doorlopende chromen strips, de vouw in de zijdeuren en de grille met het nieuwe familiegezicht van Opel. Heel ordentelijk: je kan er overal mee voorrijden. Nog een voordeel is dat het een gloednieuwe auto is. Je kan er nog even tegenaan.

Dat een ingetogen design enorm goed scoort bewijst de Passat. De auto is wel erg eenvoudig gestileerd. Dat is gedaan met voorbedachten rade, want de Passats zijn niet aan te slepen. In Europa is het verreweg de meest populaire auto in zijn klasse. Aan de andere kant is het geen ontwerp waar je heel erg blij van wordt. De neus is ietwat zwaar aangezet terwijl de achterkant erg veel lijkt op het oude model. Een soort Valdispert op wielen. Net als de Insignia is de Passat representatief tot het brave aan toe.

Interieur

Dit is het onderdeel waarin je het verschil ziet tussen premium auto’s en ehh, niet premium. Het dashboard is opgetrokken uit minder mooie materialen en de afwerking is gewoon goed. Geen reden tot klagen. Qua ontwerp toont het prima. De hoge middenconsole en de iets naar de bestuurder gedraaide middenconsole geven het broodnodige cachet.

De Volkswagen Passat heeft een interieur dat het midden is tussen de premium kandidaten en de reguliere middenklassers. Het is allemaal keurig verzorgd en komt gevoelsmatig mooier afgewerkt over dan de Insignia. De materialen zijn weliswaar uitstekend, maar het design ervan is wederom erg behoudend. Qua ruimte zijn beide auto’s uitstekend. Zowel voorin, op de achterbank of in de kofferbak heb je flink wat ruimte.

Rijden

Net als de nieuwe Insignia Grand Sport (en de nieuwe Astra) is de nieuwe een heel stuk lichter. Afhankelijk van de uitvoering kan het zo’n 200 kg schelen. De motor van de Insignia is duidelijk krachtiger dan die van de Passat. Toch lijkt het qua prestaties op papier niet heel erg veel uit te maken. Hoe de Sports Tourer rijdt vertelt @Wouter in deze rijtest.

De Volkswagen Passat kennen we als een comfortabele kilometervreter. Sportiviteit is hem volkomen vreemd. De 1.4 TSI helpt de auto aan acceptabele prestaties, maar niet meer dan dat. Maar dat wisten we van tevoren: dit zijn immers de instapvarianten. De rijtest van @CasperH in de Passat B8 kun je bekijken in deze video.

Conclusie

We waren benieuwd of het een goede optie is: een kale D-segment middenklasser. Welja, dat is mogelijk. Houd er wel rekening dat er wellicht items zijn (climate control, navigatiesysteem) die tegenwoordig toch wel een beetje gemeengoed zijn in deze klasse. Maar stel je niet te veel eisen qua prestaties en versta je onder luxe dat een auto lekker ruim en comfortabel is, dan kun je bij zowel Volkswagen als Opel uitstekend terecht. Bij Opel krijg je alleen net dat beetje meer, voor net dat beetje minder.