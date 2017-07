Dit kosten de nieuwe Maserati GranTurismo & GranCabrio

En de auto is completer dan je denkt!

Gratis parkeren, geen wegenbelasting, gesubsidieerde brandstof en een Minister van Financiën die elke zaterdagochtend de auto komt wassen. Het staat niet in het officiële persbericht, maar het kan niet anders zijn dat het van toepassing is op de nieuwe Maserati GranTurismo en GranCabrio. Onlangs werden beide Maserati’s licht gefacelift. De wijzigingen zijn redelijk subtiel, gelukkig. Want zowel de GranCabrio als de GranCoupe zijn nog altijd bijzonder fraai.

Je kan nu kiezen uit meer Poltrona Frau ledersoorten. Misschien wel belangrijker, de Navi-unit heeft een upgrade gekregen. Android auto en Apple Car Play zijn beide mogelijk. Om het af te maken krijg je ook een spiksplinternieuw klokje in de middenconsole. Je kan beide auto’s in twee smaakjes krijgen: Sport (sportief) en MC (nog sportiever). Dat is te danken aan de atmosferische motor van 4.7 liter groot. Deze is goed voor 460 pk en 520 Nm. De door Ferrari gebouwde motor is standaard gekoppeld aan automaat van de Duitse firma ZF.

De snelste variant is de GranTurismo MC. Deze sprint in 4,7 seconden naar de 100 km/u (GranCabrio MC: 4,9 sec.) en kan een topsnelheid halen van 301 km/u (Gran Cabrio MC: 291 km/u). De Sport-uitvoering is overigens niet veel langzamer. De GranTurismo Sport haalt de 100 km/u in 4,8 seconden (Gran Cabrio Sport: 5,0 sec.) en loopt door tot 298 km/u (GranCabrio Sport: 288 km/u).

Uiteraard heeft dit alles een prijskaartje. De GranTurismo in ‘Sport’-uitvoering kost € 221.583, terwijl de dichte MC-variant € 245.113 moet opbrengen. Het kan prijziger, want de Cabrio is logischerwijs iets duurder: € 241.823 voor de ‘Sport’ en € 253.470 voor de ‘MC’.

Wees daarom dankbaar voor de mensen die zo’n auto op Nederlands kenteken zetten. Niet alleen verblijden ze je met elegante lijnen en een glorieus geluid: ze spekken de staatskas met een dikke 90 mille enkel en alleen aan BPM. Dijsselbloem mag alvast een emmertje sop gaan klaarzetten voor zijn opvolger.