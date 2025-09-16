Deze vergeten Lambo is de allerlaatste échte Lamborghini

Het einde van een tijdperk.

Het einde van de jaren ’90 was voor Lamborghini een periode van verandering. Na een aantal wisselingen van de wacht, kreeg de Volkswagen Groep de macht over het merk. Vlak voor de overname bouwde Lamborghini nog één conceptauto dat het einde van de pure Lambo tekent: de Lamborghini Pregunta.

De Pregunta werd in oktober 1998 gepresenteerd op de Salon de Paris, amper een maand na de overname door Audi. De conceptauto is gebaseerd op de Lamborghini Diablo en heeft diens 5,7-liter V12 mee. Met 537 pk en 605 Nm accelereert de Pregunta in 3,9 seconden naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 333 km/u. De aandrijving gaat via een vijftraps handbak en een Quicksilver-uitlaatsysteem zonder katalysator, wat het concept extra rauw maakt.

Straaljagerontwerp

De styling is verzorgd door Carrosserie Heuliez-Torino, onder leiding van ontwerper Marc Deschamps. Hij kreeg carte blanche van Lambo en haalde zijn inspiratie uit de Dassault Rafale-straaljager. Het leverde een carrosserie op met een matgrijze lak, een cockpitachtige kap, afneembare dakpanelen en koolstofvezel als hoofdmateriaal voor de carrosserie.

Innovatief voor zijn tijd waren onder meer een camera-achteruitkijkspiegel met lcd-scherm, glasvezelverlichting in het interieur en een F1-achtige cockpit. Nog fijner: de Pregunta is geen statisch showmodel maar een rijdende conceptauto.

De Pregunta werd jarenlang gebruikt als showauto door Heuliez en wisselde pas in 2007 van eigenaar. Sindsdien bleef de one-off in bezit van dezelfde verzamelaar. Een enkele keer kwam de Pregunta naar buiten, bijvoorbeeld voor wat showrondes op Spa-Francorchamps.

Na bijna twee decennia in de privécollectie komt de auto nu opnieuw in de schijnwerpers. Op vrijdag 10 oktober gaat de Lamborghini Pregunta onder de hamer bij de Zoute Concours in België. Veilinghuis Broad Arrow verwacht dat de Lambo tussen de 2,5 en 3,5 miljoen euro opbrengt. Alleen al deze unieke Lambo is moeite om naar België te rijden in oktober waard.