Bied mee op deze heerlijke 911 (No Reserve!)

Deze 911T gaat gegarandeerd naar de hoogste bieder. Doe er je voordeel mee!

Tegenwoordig heeft Porsche weer een 911 T in het gamma, maar dat is niet de echte instapper. De Carrera T is namelijk duurder dan de Carrera. We gaan het vandaag hebben over de originele 911 T, wat wél de instapper was. The Collectables heeft er namelijk eentje in de aanbieding.

Porsche had in eerste instantie de 912 als goedkoper alternatief voor de 911. Deze had zoals jullie weten de viercilinder. In 1969 kwam deze echter te vervallen en introduceerde Porsche de 911T als instapmodel. Deze had gewoon een zescilinder, maar dan met minder vermogen: 110 pk in plaats van 130 pk.

Soms is een instapper de versie die je liever overslaat, maar bij de 911 is dit juist een leuke versie. Deze auto is heerlijk puur, weegt maar 1.000 kg en zoals gezegd: je hebt wel gewoon de zescilinder boxermotor. Meer heb je niet nodig.

Deze 911T dateert uit 1970 en verliet de fabriek in de kleur Elfenbein (ivoorwit). Zoals je ziet is de auto inmiddels overgespoten in een andere kleur, die ook niet te versmaden is. De oer-911 kan zo’n fel kleurtje uitstekend hebben.

In het interieur zien we kuipstoelen met blauwe Schroth-gordels. Die matchen mooi met het exterieur, maar belangrijker nog: je zit lekker stevig op je plek. De vorige eigenaar gebruikte deze auto dan ook om te rijden. Hij heeft de auto 18 jaar in bezit gehad en reed er eerder dit jaar nog mee naar Portugal (en weer terug).

Omdat deze 911 geen garage queen is, zijn er wat gebruikssporen zichtbaar, maar op het onderhoud is nooit bespaard. De auto is de afgelopen 18 jaar in onderhoud geweest bij Porsche Centrum Gelderland.

De auto wordt nu geveild via The Collectables, en het leuke is: zonder reserve. De auto gaat dus gegarandeerd naar de hoogste bieder. Meebieden kan nog tot en met donderdagavond 20.00!