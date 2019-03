Voor deze vijfpersoons Mercedes betaal je géén BPM!

Meer ruimte én het scheelt je zomaar meer dan 10.000 euro.

Ieder land heeft zo zijn eigen regeltjes omtrent (auto)belastingen. Door aanpassingen uit te voeren aan een auto kan het zomaar zijn dat het voertuig bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een belastingvrijstelling. Dat is in elk geval zo bij deze nieuwe Mercedes X-klasse.

Speciaal voor de Nederlandse markt heeft Mercedes in samenwerking met Veth Automotive een verlengde vijfpersoons X-klasse ontwikkeld. Omdat de pickup verhoogd en verlengd is komt deze X-klasse in aanmerking voor een grijs kenteken. Dit betekent een BPM-vrijstelling en dat scheelt een slok op de borrel. Je kunt ook meer zooi kwijt in de laadbak. De reguliere X-klasse heeft een laadbak van 1,72 meter, terwijl de verlengde variant een laadbak van 2,06 meter heeft.

Het ombouwen van een X-klasse naar BPM-vrije specs kost 6.995 euro exclusief BTW/BPM/keuring. Een verlengde X-klasse bestellen kan gewoon bij één van de Mercedes-Benz Van ProCenters. Vanaf mei 2019 is de ombouw mogelijk op de X-Klasse 220d en 250d. De pickup is er vanaf 38.480 euro, exclusief BTW, BPM en de ombouw.

Ondanks het feit dat de ombouw enkele duizenden euro’s kost is het altijd nog goedkoper dan de BPM aftikken. Op Autojunk zijn twee spots van een Nederlandse X-klasse te vinden. Voorbeeld één moest 18.441 euro BPM afdragen en voorbeeld

twee 21.982 euro.