Voor een bescheiden bedrag is de M2 ineens perfect

Je hebt niet zoveel nodig om de BMW M2 perfect te maken. Kijk maar!

Hij scoorde hoge ogen bij de Autoblog Auto van het Jaar 2023-verkiezingen, de BMW M2 van de G87-generatie. Het is een van de laatste der mohikanen. Een relatief compacte coupé met handbak, achterwielaandrijving en een dikke zes-in-lijn zonder elektrische assistentie. We konden op de Essen Motor Show zien dat de auto bovengemiddeld populair is. Op heel erg veel stands stonden er aangepaste M2’s, de ene nog dikker dan de ander.

Het hoogtepunt was deze donkergroene BMW M2 GT. Een geweldig project, totdat je erachter komt dat de kosten om ‘m zo te maken (ver) over de nieuwprijs gaan. Voor vandaag hebben we de andere kant van het spectrum voor je. Voor een bescheiden bedrag kun je namelijk je M2 in één keer helemaal af maken.

M2 niet perfect

Want ondanks dat de M2 standaard niet te versmaden is, is deze zeker niet perfect. De M2 heeft een beetje wat veel moderne auto’s hebben tegenwoordig. Een vreemde verhouding qua wheelgap: voor zit er meer ruimte tussen wielkast en band dan achter.

Daardoor lijkt de auto optisch te hangen. Een ander probleem is dat om een of andere reden de wielen erg ver naar binnen staan bij deze kleine dikke BMW. Dit zorgt voor een wat iele stance, alsof je een topsporter voor je hebt staan die al enkele jaren ‘legday skipped‘. De Johnny Bravo-look, zo u wil.

Bij de Duitse onderstelspecialisten van H&R kunnen ze daar wat aan doen. Deze firma uit Duitsland is niet een tuner die auto’s heel stevig onder handen neemt. Nee, ze hebben bescheiden modificaties voor enorm veel modellen. Dus als je een bijzondere auto hebt, kun je vaak ook bij ze terecht voor veren, schroefsets, anti-rollbars, spacers en dergelijke.

Puike upgrades

In dit geval hebben ze een paar handige upgrades om de M2 te verbeteren. Zo zijn er verlagingsveren die ontworpen zijn om met de originele adaptieve dempers samen te werken. Het is een zeer subtiele verlaging, maar wel een geslaagde. Want kijk, achter zakt ‘ie met 20 tot 25 mm.

Aan de voorzijde is dat tot 25 mm to 35 mm. Daarmee is het hangende-kont-geval opgelost. Het zijn verstelbare veren, dus je kunt ze afstellen naar smaak en omstandigheden. Je kunt overigens ook kiezen voor veren die niet verstelbaar zijn, dan zakt ‘ie voor 30 mm en achter 20 mm. Een schroefset is overigens ook mogelijk.

Met de Trak+ spoorverbreders (spacers) van H&R wordt er nog een verbetering doorgevoerd. De wielen komen zo ietsje verder naar buiten te staan. Het is bijzonder om te zien hoe een auto opknapt van zulke kleine modificaties.

Ook hier geldt dat het gewoon werkt op een M2. Het is allemaal TüV-gekeurd, dus je hoeft niet bang te zijn dat ‘ie ineens enorm spoorgevoelig wordt of gevaarlijk op de weg ligt. Integendeel.

Tenslotte is er ook een anti-rollbar-kit om te zorgen dat de M2 minder om zijn lengteas rolt. Alle onderdlen kun je in de H&R catalogus vinden.

Check hier de rijtest met jullie aller @Wouter:

