Niet alles lukt in China: Chinese EV-merken hebben het moeilijk

Dat niet alles in China lukt, blijkt wel uit de verkopen van de Chinese EV-merken.

Wie had dat gedacht: China ligt eigenlijk gewoon voor als het gaat om elektrische auto’s. Dat blijkt wel uit een paar dingen. Zo is de Chinese autobouwer BYD (Bie-Wei-Dee, Build Your Dreams) groter dan Tesla. Daarmee bedoelen we niet qua oppervlakte of het ego van de CEO (dat laatste is fysiek onmogelijk), maar qua aantal gebouwde elektrische auto’s.

In China gaat het enorm goed met de adaptatie van elektrische auto’s. Daar zijn meerdere redenen voor. Zo rijden de Chinezen pas 35 jaar auto en het overgrote gedeelte pas sinds kort, dus die hebben niet het idee dat ze een broem-broem geluid missen.

Daarnaast heeft China in enkele dichtbevolkte steden een enorm smog-probleem, dus men ziet er daar de noodzaak van in. Oh ja, de belasting helpt ook mee. Mocht je denken dat auto’s in Nederland duur zijn, kijk dan eens in China.

Chinese EV-merken halen doelstelling niet

Maar het is niet allemaal koek en ei in het favoriete land van @rubenpriest. Bloomberg meldt dat slechts een derde van de fabrikanten zijn verkoopdoel heeft gehaald. Van de 13 merken in kwestie hebben slechts 4 merken hun verkoopcijfers bekendgemaakt. Li Auto Inc (nog niet in Nederland) heeft het beste zijn doel gehaald.

In China verkocht de fabrikant uit Beijing 376.030 stuks, aanzienlijk meer dan hun eigen doelstelling van 300.000 exemplaren. BYD haalde net zijn enorm ambitieuze doelstelling van 3.000.000 stuks met 3,01 miljoen auto’s. Daardoor is de fabrikant uit Shenzen groter dan Tesla. Ook Geely haalde zijn doel, alhoewel de cijfers nog vrij gegeven moeten worden. Wel weten we dat het nieuwe merk Zeekr op ongeveer 85% van de doelstelling zat.

Nio en XPeng

Het gaat fout met merken als Nio, Xpeng en Zhejiang. Die merken scoorden voor de tweede keer op rij heel erg matig. Althans, ten opzichte van hun eigen doelstellingen. Deze merken hebben al wat gewijzigd aan de managementteams en in het geval van Nio hebben ze ook mensen de laan uit gestuurd. Je weet wel: rightsizing en zo. Voor Hozon (ja, daar hebben wij ook nog nooit van gehoord) is het ernstiger.

Niet alleen hebben ze gefaald om hun doelstellingen te halen, de verkopen van Hozon daalden ook. Naar het schijnt is Hozon een budget-georiënteerde massaproducent van goedkope EV’s, dus voor hen komt het extra hard aan. De CEO van Hozon heeft op social media laten weten dat hij zijn marketing-team keihard gaat aanpakken.

Via: Bloomberg

Met dank aan Michael voor de tip!