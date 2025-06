Kies maar: welke editie van de Abarth 695 is de beste?

Als het aan ons ligt is het namelijk één van deze twee edities van de Abarth 695 op Marktplaats.

Hoe weet je dat een auto echt tot het laatste druppeltje is uitgemolken? Wanneer er een jaar na het uit productie halen van een model met meer dan 120 speciale edities, nóg een speciale editie komt. Zoals Abarth die doodleuk nog één oplage van de 695 aankondigde. Een best toffe samenstelling, maar nu voelt het toch een beetje wanhopig.

Beste edities Abarth 695

Helemaal omdat er door de eerder genoemde 120 edities meer dan genoeg te kiezen was voor de Abarth 500 of 595 of 695. Twee daarvan vinden we nu bij dezelfde Abarth-dealer op Marktplaats. Misschien wel de beste twee edities van de speciale 500 die er ooit zijn geweest. We nemen ze even met je door.

Abarth 695C Rivale

Om te beginnen met de Abarth 695C Rivale. Fiat had al een samenwerking met de Italiaanse scheepsbouwer Riva. Bekend van de dure houten boten die je vaak associeert met Mediterraanse kustplaatsen. Het idee is dan dat de auto belichaamt dat je uit je Riva-boot stapt en dezelfde ervaring krijgt in je autootje waarmee je naar huis rijdt. En als een standaard 500 dan niet rap genoeg is, komt de 695C Rivale om de hoek kijken.

Toch is het niet zomaar een ge-Abarthificeerde 500 Riva. De 695C Rivale heeft dezelfde donkerblauwe lak (genaamd Blu Riva) aan de bovenkant, maar van onderen is deze Shark Grey. Waar de twee kleuren elkaar ontmoeten op de schouderlijn is lichtblauwe striping aangebracht. De Rivale was het meest populair als cabrio en het stoffen dakje is ook van donkerblauw stof.

In het interieur van de Abarth 695C Rivale zijn twee keuzes gemaakt die wij… anders hadden gemaakt. Om mee te beginnen: dezelfde donkerblauwe kleur komt terug in de kuipstoelen en dat is fraai. Het dashboard is een stuk saaier. Dit omdat het Riva-teakhout als dashboardinleg niet is gekozen ten faveure van koolstofvezel. Dat past op zich beter bij Abarth, maar minder bij Riva. De andere keuze is de transmissie, dat is de automaat. Nou is een 695 in elke specificatie een bommetje, maar met de hand schakelen voelt beter voor deze auto. De motor is uiteraard de 180 pk sterke 1.4 T-Jet.

Het mag in het grote plaatje geen naam hebben, want een Abarth 695C Rivale is hoe dan ook een leuke specificatie. Dit 60.163 kilometer ervaren exemplaar uit 2018 moet nog 24.900 euro opleveren. Een vrijwel identieke met iets minder kilometers kost ongeveer 1.000 euro meer.

Abarth 695 Tributo 131 Rally

Zoals gezegd, er is nog een hele fraaie Abarth 695 op Marktplaats. Dit is één van de allerlaatste speciale edities. Het gaat om de Abarth 695 Tributo 131 Rally. Een mond vol, maar eigenlijk zit alles erin verwerkt: deze 180 pk sterke 695 is een ode aan een historisch succesvolle Abarth, de 131 waarmee rally’s werden gereden.

Abarth vertaalde dit naar een moderne 695 door hem uit te dossen in de metallic blauwe kleur Blu Rally, wederom met een two-tone. Dit keer een zwart dak en ook nog eens zwarte wielkasten. Ook de velgen waren uniek voor de Tributo 131 en je kreeg de grote, met de hand verstelbare achterspoiler.

Bij de Abarth 695 Tributo 131 zien we wél een handbak in het interieur, dus wellicht dat die keuze je al over de streep trekt. Daarover gesproken: een streep in de kleur blauw van het exterieur versiert de stoelen, evenals een silhouet van de Abarth 131. Die vindt je ook op het dashboard en een paar andere plekken van deze editie. Het is geen 695C, maar je krijgt wel een panoramadak dat ook nog eens te openen is.

Er zit wel nog een flink verschil in de prijzen van deze twee edities van de Abarth 695. De Tributo 131 Rally moet namelijk nog 38.900 euro kosten. Deze is dan ook vier jaar jonger (2022) en met 18.223 kilometer op de teller heeft deze nog een heel leven voor zich. De Tributo 131 was nieuw ook al een duurdere versie dan de Rivale, relatief gezien.

Dus, welke van de edities voor de Abarth 695 wordt het: Rivale of Tributo 131 Rally?

