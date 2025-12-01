Dankzij een stoplicht sta jij nooit meer stil

Klinkt als een contradictie, maar is echt waar.

Je leest het steeds vaker, berichten over verkeerslichten die zelf kunnen nadenken. Niet in de sciencefiction-zin, maar gewoon systemen die realtime reageren op wat er op de weg gebeurt. En dat klinkt misschien als toekomstmuziek, maar op meerdere plekken wordt het inmiddels serieus getest.

Het idee is simpel genoeg. In plaats van vaste schema’s van rood, oranje en groen en dat het liefst op het verkeerde moment, meten deze slimme verkeerslichten hoeveel verkeer eraan komt en passen ze daar hun timing op aan. Soms gebeurt dat via sensoren in het asfalt, soms via voertuigen die informatie doorgeven. Het doel is steeds hetzelfde: minder stoppen, minder optrekken en dus minder verspilde tijd en brandstof.

Volgens onderzoekers werkt het vooral goed bij drukke kruispunten waar verkeer van verschillende kanten elkaar te vaak ophoudt. Door het stoplicht flexibel te maken, verdwijnen de onnodige wachttijden. Auto’s rijden vaker door, vrachtwagens blijven in beweging en de luchtkwaliteit verbetert licht doordat motoren minder stationair draaien.

Natuurlijk is dit geen wondermiddel dat elke file oplost. Het succes hangt af van de plek, de verkeersstromen en hoeveel voertuigen gegevens kunnen delen. Maar het laat wel zien dat de manier waarop we verkeer sturen al jaren achterloopt op de techniek die we beschikbaar hebben.

En als een simpele aanpassing in de stoplichtlogica het verschil kan maken, is het logisch dat steeds meer steden willen weten hoe ver ze hiermee kunnen komen. Binnenkort ook bij jou in de buurt?

