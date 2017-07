Breng het interieur van de Maybach G650 naar je G-klasse

Je hoeft geen peperdure Maybach aan te schaffen om te genieten van ultieme luxe. Breng dat interieur gewoon naar je eigen G.

Mercedes-Maybach is de kers op de taart als het gaat om het toppunt van luxe bij Mercedes. Eerder dit jaar hadden de Duitsers de Mercedes-Maybach G650 Landaulet geïntroduceerd. Een nieuw over-de-top model van Merc-May op basis van de G-klasse. Het uiterlijk is behoorlijk anders in vergelijking met een reguliere G, maar het echte feest speelt zich af aan de binnenkant.

Luxe materialen en zetels maken het zeer fijn vertoeven in zo’n container. Wat als die Maybach-gekte naar een reguliere G-klasse zou komen? Bij Mercedes zelf hoef je niet aan te kloppen, maar gelukkig zijn er andere partijen waar je terecht kunt. Vilner biedt een compleet nieuw interieur voor de G-klasse aan, dat het kwaliteitsniveau van de G650 moet evenaren.

De Bulgaarse tuner demonstreert de aanpassing op een G55 AMG. Een dik lederen stuurwiel in combinatie met pianolak, lederen stoelen met een zeer fraaie look en een alcantara plafondhemel zodat je in alle rust je kop kunt stoten. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de aanpassingen die Vilner in petto heeft voor de G-klasse.

Wat de ombouw mag kosten is niet bekend. De buitenzijde van deze G55 is ook niet helemaal OEM meer. Vilner koos voor een matzwarte wrap (clich├ę!) en een chrome bullbar voorop. Achter kan iedereen zien dat je in een aangepakte G zit dankzij het glimmende Vilner-embleem.