‘Die andere’ rallyheld wordt nieuw leven ingeblazen

Een bedrijf helpt een wellicht ietwat vergeten Groep B-rallyheld weer de spotlight te pakken: er komt een volledig nieuwe MG Metro 6R4!

Denk je aan Groep B, dan denk je waarschijnlijk vrij snel aan de Audi Sport Quattro en verschillende Lancia’s. Feit is dat vele merken met een schuin oog naar de rallysport keken en zeer veel merken een auto planden dan wel echt bouwden. Een ietwat vergeten toevoeging aan de meest wilde rallyauto’s ter wereld kwam van niemand anders dan Austin Rover.

Austin/MG/Rover Metro

Het leven van de Metro begint eigenlijk zo makkelijk. De Mini Cooper is van zijn geboorte in de jaren ’60 tot en met het einde van de jaren ’90 niet aan te slepen geweest. Zo’n succes evenaren dan wel vervangen lukte nooit, ondanks pogingen. Zoals de Metro, die in typische British Leyland-logica op de markt kwam als Rover, MG en Austin. Een lekker modaal autootje bedoeld om te concurreren met de kleinste hatchbacks van weleer. Vooral eenvoud speelde een grote rol.

MG Metro 6R4

Een onverwachte basis dus voor één van de dikste rallykanonnen uit de jaren ’80. De MG Metro 6R4 (6 cylinder, Rear Engine, 4 Wheel Drive) moest de vuist worden die Austin Rover zou gaan maken tegen de gevestigde orde in de rallywereld. De auto kwam in 1985 op de markt en toen werd ook het homologatie-doel qua productie gehaald, ook in 1985 wist de auto derde te finishen en zijn aanwezigheid zeer duidelijk maken. Betrouwbaarheid van de V6 gooide in 1986 roet in het eten en door het afschaffen van Groep B was dat ook gelijk all she wrote voor de 6R4 zijn carrière.

De 6R4 deelt bijna niks meer met de MG Metro die als basis diende. De motor verhuisde naar achter, de auto kreeg enorm uitgebouwde wielkasten en ook het vierwielaandrijvingssysteem was nergens te vinden in de standaard Metro. De motor in kwestie was trouwens een 3.0 liter grote V6 die gebaseerd was op een Cosworth-blok, maar helemaal op maat gemodificeerd was voor de 6R4. Er mocht een nummerbord op de 6R4 als ‘Clubman’ waar de V6 zo’n 250 pk op de weg zette. De rallyversie mocht niet de weg op en daarin perste het blok er zo’n 410 pk uit. Leuk feitje du jour: na het afschaffen van Groep B stopte Austin Rover met alles rondom de 6R4 en rallysport in het algemeen en dat zorgde ervoor dat de motoren voor de 6R4 in 1987 eindigden bij Tom Walkinshaw Racing, die ze gebruikte als aggregaat voor de Jaguar XJ220. Wel met dikke turbo’s, maar in de basis deelt de 6R4 zijn motor dus met de alom bekende XJ220.

Revival

Dat is even de geschiedenis in een notendop, want fans van de MG Metro 6R4 hebben de kans om weer te genieten van het apparaat. Motorsport Tools (MST) uit Wales is namelijk bezig met een ‘nieuwe’ MG Metro 6R4. ‘Nieuwe’ met aanhalingstekens, want qua koetswerk blijven de herkenbare lijnen van de 6R4 de leidraad. Toch is het allemaal van de grond af aan opnieuw ontworpen en is de nieuwe koets van koolstofvezel.

Audi V6

Wat die nieuwe koets doet qua gewicht is niet bekend, maar MST heeft al wel een heel plan voor de aandrijflijn van de nieuwe MG Metro 6R4. De aandrijving wordt in de nieuweling verzorgd door een V6 motor van Audi. Het zou gaan om de 3.0 V6 uit de S4 (B8) die zo’n 450 pk produceert. Een sequentiële Sadev-zesbak verzorgt de versnellingen.

Productie!

En jawel: de auto wordt in productie genomen als straatlegale MG Metro 6R4! MST belooft vijf productieauto’s die voor 295.000 pond (333.808 euro) verkocht worden. Je mag kiezen tussen een auto die voor de straat bedoeld is of een volledig gestript exemplaar voor de rallysport. Het chassis wordt hoogstwaarschijnlijk een op maat gemaakt en verstevigd chassis uniek voor de nieuwe 6R4, afkomstig van MST zelf.

Een tof project om de wellicht ietwat vergeten MG Metro 6R4 een tweede leven te geven en gaaf is het zeker!