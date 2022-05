Vrachtautorijbewijs nodig om elektrisch auto te kunnen rijden?

Ze worden zwaarder en zwaarder, die elektrische auto’s. Als de overheid niets doet heb je straks een vrachtautorijbewijs nodig.

Je kunt veel zeggen van EV’s, behalve dat het lichtgewicht puristische auto’s zijn. De technologie is nog niet ver genoeg om een elektrische auto een forse actieradius te geven met een kleine batterij. Voorlopig is een flinke actieradius alleen mogelijk door er een groot accupakket in te proppen. Althans, dat is wat de meeste autofabrikanten nu doen.

Was een Tesla met een 100 kWh accupakket in het begin nog bijzonder. Tegenwoordig is dit flinke formaat de normaalste zaak van de wereld bij onder andere elektrische modellen van Mercedes. Kost natuurlijk ook wat, maar daarmee is dan ook een praktische actieradius van meer dan 500 kilometer mogelijk.

Het gewicht van een elektrische auto gaat vaak over de 2.000 kg. Volgens Auto, Motor und Sport is dit pas het begin. Voor we het weten gaan we over de drie ton. Met meer dan 3.5 ton aan gewicht heb je als bestuurder zelfs een vrachtautorijbewijs nodig.

Vermoedelijk zal de regelgeving sneller aangepast worden dan dat er inderdaad EV’s van meer dan 3,5 ton op de markt verschijnen. Maar je weet maar nooit in Den Haag. En wellicht dat we over een aantal jaar inderdaad met z’n allen in dit soort elektrische tanks rondbanjeren.

Experiment in 2019

In 2019 was er al een experiment vanuit de overheid in het kader van dit onderwerp. Nul-emissie-bestelwagensvrijstelling kregen een vrijstelling van rijbewijs C. Met dit experiment mochten automobilisten met een B-rijbewijs in een elektrische bedrijfswagen rijden met een gewicht van meer dan 3.500 kg met een max van 4.250 kg. Gaan we die kant ook op met de elektrische personenauto? Ik hoop het toch van niet.

