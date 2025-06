Voormalige snelste auto ter wereld schrijft af als een baksteen

Dit is nu wel de goedkoopste manier om 435 km/u te rijden.

Hypercars kúnnen een hele goede investering zijn. En dat geldt niet alleen voor gelimiteerde Ferrari’s. Als je ooit een Pagani hebt gekocht hoef je ook niet bang te zijn voor afschrijving. Er zijn echter ook hypercars die minder waardevast zijn. Daar hebben we vandaag een mooi voorbeeld van.

Aan de prestaties ligt het niet, want deze auto was in 2014 sneller dan een Bugatti Veyron Super Sport. We hebben het over de Hennessey Venom GT, die een topsnelheid van 435 kilometer per uur noteerde. Dit gold overigens niet als een officieel record, aangezien de run maar in één richting was uitgevoerd. De Venom GT vestigde wel een officieel Guinness World Record voor de snelste acceleratie van 0 naar 300 km/u, in 13,63 seconden.

De Hennessey Venom GT is een extreem verbouwde Lotus Exige, maar het Lotus-DNA is nog duidelijk zichtbaar. Dat is misschien niet wat je wilt als je een miljoen stukslaat op een hypercar, maar toch ziet zo’n Lotus op anabolen er wel heel bruut uit. De Venom GT is 24 centimeter breder en maar liefst 88 centimeter langer dan een Elise.

In plaats van een Toyota-viercilindertje ligt er iets heel anders achter de stoelen: een machtige 7,0 liter V8 met twee turbo’s. Deze levert 1.471 pk en 1.745 Nm aan koppel. Dat is meer dan de W16 van de Veyron Super Sport. Bij dergelijke vermogens verwacht je een automaat, maar nee, deze Hennessey heeft een handgeschakelde zesbak.

Aan de zeldzaamheid ligt het ook niet, want in totaal zijn er slechts 13 exemplaren gebouwd van de Hennessey Venom GT. Een van deze auto’s wordt binnenkort geveild door Broad Arrow Auctions tijdens Monterey Car Week. We gokken dat deze auto de 435 km/u nog niet heeft aangetikt, want er staat nog maar 3.700 kilometer op de teller.

Dan komen we nu tot de kern van het verhaal: de prijs. Die wordt bepaald tijdens de veiling, maar Broad Arrow rekent op slechts €300.000 tot €400.000. Dat is een reële schatting, want vorig jaar werd er een bijna identiek exemplaar geveild voor €310.000. Aangezien de nieuwprijs rond de miljoen lag, betekent dit dat er gewoon 6 à 7 ton wordt afgeschreven op zo’n auto. Dat komt misschien toch omdat het een veredelde Lotus is…