Politici: ”Ramptoeristen bij auto-ongelukken moeten rijbewijs inleveren”

De politiek en brandweer zijn het eens.

Er zit een journalist verstopt in eenieder van ons. We zijn allemaal geboren met een natuurlijke nieuwsgierigheid en drang om verhalen te verzamelen. Wanneer je dus verderop een verfrommelde Enzo ziet liggen, ben je toch benieuwd naar wat er is gebeurd en trek je een foto.

Echter, probeer in Duitsland deze drang de baas te zijn. Bij onze buurtjes is de brandweer niet zo blij met ramptoeristen. De vakbond voor Duitse brandweerlieden kaartte het probleem aan en neemt het initiatief om het toenemende aantal omstanders dat reddingsacties belemmert, een halt toe te roepen.

De voorzitter van de Duitse brandweervereniging, Karl-Heinz Banse, stelt in de Neue Osnabrücker Zeitung voor om het rijbewijs van ramptoeristen in te trekken. Banse zegt: ”Vroeger konden brandweerlieden zich concentreren op het bevrijden van mensen uit wrakken bij ongevallen. Tegenwoordig moeten ze ook omstanders op afstand houden. Zelfs wettelijke hervormingen hebben dit gedrag niet veranderd.”

Steun van politici

Banse kan rekenen op de steun van de grootste Duitse politieke partijen, de CDU/CSU en de SPD. Zij kunnen zich goed voorstellen dat er een wet komt die agenten in staat stelt om rijbewijzen in te nemen van omstanders bij verkeersongelukken.

“Pottenkijkers brengen levens in gevaar – dit is geen klein vergrijp”, vertelt Susanne Hierl, woordvoerder juridisch beleid van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag, aan RedaktionsNetzwerk Deutschland RND. “Als de huidige straffen niet genoeg afschrikken, moet intrekking van het rijbewijs als een tastbare consequentie worden beschouwd. De rechtsstaat moet slachtoffers van ongevallen beschermen en mag geen platform bieden aan moreel onbevangen toeschouwers”, aldus Hierl.

Johannes Fechner, fractievoorzitter van de SPD, sluit zich daarbij aan: “Iedereen die hulpverleners hindert of slachtoffers van een ongeval filmt, begaat een strafbaar feit. Hiervoor kunnen rijverboden worden opgelegd en, binnen nauwe grenzen, kan zelfs het rijbewijs worden ingetrokken.”

Komt er ook echt een wet?

De komende tijd debatteren de Duitse beleidmakers over de wet die agenten en reddingswerkers moet beschermen. De SPD-leider eist dat het intrekken van het rijbewijs van ramptoeristen dan ook aan bod komt.

Vooralsnog zijn het veel woorden waar iedereen zich in kan vinden, vermoed ik. Iedereen wil dat de brandweer goed zijn werk kan doen, toch? Maar of een aantal pubers die wat foto’s en filmpjes maken zo belemmerd zijn, betwijfel ik. Natuurlijk: zodra je te dichtbij komt of aandacht opeist van de hulpverleners, ben je in overtreding.

Een zware straf is dan terecht, of het rijbewijs daar iets mee te maken heeft, betwijfel ik. Ik bedoel: het heeft weinig invloed op je rijvaardigheid dat je voldoening haalt uit het plagen van brandweerlieden, niet waar? Lastig. Wat vind jij?

Foto: Ferrari Enzo gespot door @jeffreyderuiter

Bron: BR24