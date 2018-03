Voorzie de Lamborghini Aventador S van extra schnell

Nog meer pk's uit die atmosferische V12!

Italiaanse supercars besprenkelen met wat extra goodies, dat kan je wel overlaten aan de mannen van Novitec. De Duitse tuner legde zich vroeger vooral toe op het tunen van auto’s uit de Fiat-stal, maar zoals zoveel veredelaars hebben ze in Stetten hun horizon verlegd. Al een tijdje doet het merk ook Lambo’s onder de naam Novitec Torado en recentelijk zijn ze ook begonnen Rollers en Macca’s aan te pakken. We hebben onze twijfels of deze diversificatie ten goede komt aan het idee dat je echt in wat speciaals rondrijdt, maar goed, de schoorsteen moet roken.

In het verleden heeft Novitec al wat goodies gemaakt voor de Aventador en de Aventador SV. Lamborghini biedt echter al een tijdje de gefacelifte versie van de Aventador aan in de vorm van de Aventador S. Hoog tijd dus om daar ook een speciaal kitje voor te maken.

Om met de spannendste zaak te beginnen: Novitec peurt nog eens 23 pk en 42 Nm extra uit de 6.5 liter grote V12, waardoor de totalen uitkomen op respectievelijk 763 pk en 742 Nm. Dit bereiken ze door toepassing van een speciale uitlaat die de motor vrijer laat ademen. Gek dat Lambo dat kennelijk zelf niet voor elkaar krijgt voor dat geld. Je kan de stortkoker krijgen met of zonder kleppen voor het geluid. Als je opteert voor kleppen, kan je ook nog kiezen of je deze automatisch wil laten werken, of handmatig kan bedienen. De uitlaat kan overigens vervaardigd worden uit roestvrijstaal of Inconel. Het laatste spul gebruiken ze ook in de F1 en het zorgt voor een gewichtsbesparing van maximaal 21(!) kilo.

Om de power op het asfalt over te brengen biedt Novitec verschillende opties aan om het onderstel nog scherper te maken. Je kan opteren voor een stel sportveren, waardoor de auto 30 millimeter dichter bij het asfalt komt te liggen, of je kan de volledige vering en demping laten aanpakken door Novitec waardoor de auto ook in hoogte verstelbaar is. Misschien de betere optie als je af en toe naar België moet. De velgen zijn uitgevoerd in een Y-patroon dat doet denken aan Lambo’s lampen. Ze lijken verdacht veel op de units die ook al onder de Aventador SV zaten en meten voor 20″ en achter 21″. De sloffen zijn ook breed: voor wordt er rubber gemonteerd in de maat 255/30 ZR 20 en achter 355/25 ZR 21. Jawel, 355. Noice.

De andere aanpassingen aan de Aventador S bestaan uit het bekende werk. Spoilertje hier, air deflector daar, volgens Novitec helpt het allemaal mee aan het optimaliseren van de luchtstroom voor de koeling van essentiële onderdelen en extra downforce. Je kan alles krijgen in naakt carbon of uit laat voeren in de carrosseriekleur. Ook voor het interieur zijn de mogelijkheden eindeloos. Zo lang je betaalt trekt Novitec een blik alcantara, leder en/of carbon open in de kleur die jij zelf wilt. Hebb0n?