Dit kost de nieuwe Aston Martin Vantage

Blijft 'ie onder de twee ton?

Het zal je niet ontgaan zijn dat Aston Martin na dertien jaar met een opvolger op de proppen is gekomen van de Vantage. We moeten nog een beetje wennen aan de looks van de ranke coupé, maar dat was eigenlijk ook wel te verwachten. We waren de laatste twee decennia zo gewend geraakt aan het design van Aston’s, dat elke échte verandering op dit vlak een cultuurschok teweeg zou brengen. Roepen we al die tijd om vernieuwing, komt die vernieuwing, willen we snel weer terug naar het oude. Zo gaan die dingen wel vaker. Toen we de auto zagen in Genève werden we er overigens al wat warmer van, dus het gaat de goede kant op.

Enfin, we hebben je reeds alle details over de auto verteld en je een zwik plaatjes voorgeschoteld, dus blijft alleen nog die laatste vraag over: hoeveel kost dat? Om dit te weten te komen belden we even met de importeur en die kwam zojuist met het verlossende woord: de nieuwe Vantage wordt in Nederland beschikbaar vanaf 211.000 Euro. Niet weinig, maar ja, grammetjes CO2 zijn nou eenmaal duur in ons land. Wat dat betreft is het jammer dat die versie met zes-in-lijn er voorlopig niet komt. Aan de andere kant: de Mercedes AMG GT S (rijtest) waarmee de Vantage de motor en de basis van het navigatiesysteem deelt, doet ‘maar’ 30.000 Euro minder. Gefortuneerde liefhebbers van Britse swek zullen daar niet lang over na hoeven te denken. Puike deal, of ben jij toch meer fan van de Duitse bom?