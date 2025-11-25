Voor 90.000 euro is jouw Ferrari 458 weer zo fris als een hoentje

Er wordt nu een verjongingskuur aangeboden voor de Ferrari 458 Italia. Niet goedkoop, maar het staat ‘m wel.

Het is een terugkerend thema: de nieuwe auto’s van (gevoelsmatig) gisteren zijn de klassiekers van (gevoelsmatig) morgen. Op veel fronten heeft de Ferrari 458 het in zich om herinnerd te worden. De tijd en plaats klopte: veel supercars waren in deze tijd de perfecte balans tussen vermogen en emotie. En over dat laatste gesproken: dit is de laatste middenmotor-Ferrari die het zonder turbo’s mocht doen, enkel een 570 pk sterke 4.5 liter grote V8. En oh ja, na de 458 ging Ferrari hun auto’s zelf ontwerpen, niet Pininfarina. Maar het feit dat Ferrari voor de opvolger van de 458 én de opvolger daarvan nog dezelfde basis in grote lijnen heeft gebruikt, zegt genoeg over de kracht van de 458.

Verjonging

Zelfs een design van 16 jaar geleden zal echter ietwat achterlopen. Dat is niet erg, het is vaak een kind van zijn tijd. Je kan een Ferrari F40 in 1987 ook niet verwijten dat het merk toen nog niet wist hoe de designtrends van 2020 zouden zijn. Toch blijkt dat als je nu een Ferrari 458 opnieuw zou ontwerpen, de keuzes ietsje anders zouden zijn. Tenminste, als je Vorsteiner het werk laat doen.

Vorsteiner introduceert namelijk een dochterbedrijf onder de naam CTR. Dat staat voor Classic Tuning Restoration. De Ferrari 458 nu al een klassieker noemen is misschien wat voorbarig, maar goed, het is zoals gezegd inmiddels wel een 16 jaar oude auto. Het doel voor Vorsteiner is in ieder geval om eens niet een hagelnieuwe auto als basis te pakken, maar eentje die al lang en breed uit productie is. Met de Ferrari 458 als eerste doelwit.

Vorsteiner 458 CTR

In grote lijnen is de Ferrari 458 met het CTR-pakket nog direct herkenbaar. Er lijkt voor vele nieuwe onderdelen met een schuin oog naar nieuwere Ferrari’s gekeken te zijn, vandaar de verjonging. De voorbumper met het trapeziumvormige stuk en een zeer uitgesproken S-duct lijkt op de 488 Pista, één van de evoluties van de 488 en dus 458. Ook de achterbumper lijkt daarop geïnspireerd te zijn. Daar vinden we ook een nieuw eindstuk voor de drie uitlaatpijpen en een subtiele doch aanwezige koolstofvezel achterspoiler. En een geinig detail dat eigenlijk best mooi staat: de ‘halo’-achterlichten van een 488 zijn geïntegreerd in de behuizing van een 458.

En profil verandert er niet zo veel aan de Ferrari 458 door Vorsteiner CTR, behalve een koolstofvezel tankklep, hertekende zijskirts die ook meer lijken op de Versione Speciale-Ferrari’s en een volledig opnieuw ontworpen voorscherm: deze is nu een stukje breder geworden met een gat waar lucht doorheen kan. En nu we hier toch zijn: nieuwe velgen. Voor 20 inch, achter 21 inch en gemaakt van Magnesium. Deze velgen doen wat denken aan die van de 458 Speciale en eigenlijk de hele auto voelt wel een beetje als een nieuwe invalshoek op een speciale 458.

Doe maar duur

Vorsteiner kondigt de lancering van CTR middels deze Ferrari 458 aan op SEMA, hoe kan het ook anders. Wie nu in goede hoop zijn schoen zet zodat deze onderdelen er door Sinterklaas ingestopt kunnen worden: dan moet je braver dan braaf geweest zijn dit jaar. Exclusief de 458 waar de onderdelen opgezet kunnen worden gaat het pakket alles vanaf 66.740 dollar (zo’n 58.000 euro) kosten. Onderdelen in satijn-koolstofvezel of forged carbon zijn nog duurder, tot wel 79.140 dollar voor die laatste. Installatie kost 4.550 dollar en het is ook nog eens exclusief die velgen, die gooien er ook nog eens 17.480 dollar bovenop. De hele rimram kost dan 101.170 dollar, net geen 90.000 euro.

Duur, maar wel fraai. Of is dit heiligschennis voor de laatste mooie Ferrari? In ieder geval weer iets om je geld aan uit te geven, laten we het maar zo zeggen.