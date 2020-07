Peugeot 3008 gelekt en krijgt stoere snuit

De Peugeot 3008 is voor een deel gelekt en krijgt enkele invloeden van de 508 mee.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar bij Peugeot zijn ze goed bezig het ‘suffe’ imago van zich af te schoppen. En dan hebben we het over design. De 508 is een verademing in vergelijking met zijn voorganger. De designtaal is een stuk scherper en stoerder geworden. De geluiden die je hoort over de 508 zijn voornamelijk positief.

Ook de 208 is een verbetering ten opzichte van zijn voorganger. En een vergelijkbaar recept staat de 3008 te wachten. De huidige 3008 is een echte familieauto. Het model begon als MPV en is doorgegroeid als crossover. Een verbetering, maar nog geen auto die het hart van een petrolhead direct sneller laat kloppen.

De nieuwe Peugeot 3008 is echter gelekt en krijgt sterke invloeden van de huidige 508 en 208. Kijk bijvoorbeeld naar de kenmerkende koplampen, maar ook een bredere grille geeft de crossover een andere look.

De plaatjes van de Peugeot 3008 zijn gelekt via Forum-Peugeot.com. Op basis van deze foto’s lijkt de nieuwe 3008 een soort 508, 208 en 2008 die in een blender zijn gegooid. Sterke invloeden van deze drie modellen komen terug op de 3008. En dat is een compliment, want de Franse autofabrikant is de laatste tijd lekker bezig.