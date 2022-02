Dít is de meest populaire auto met de meest populaire optie

Mazda staat met hun CX-5 bovenaan een lijstje wat met een ander recent lijstje best relevant is: trekauto’s!

We willen je even mee terug nemen naar een aflevering van het Britse TopGear uit 2013. Specifiek aflevering 5 van seizoen 20. Dat zegt je waarschijnlijk niks, maar wat ze gingen doen komt je waarschijnlijk wel bekend voor. James May en Jeremy Clarkson hadden namelijk een zooitje Vinex-SUV’s verzameld die extreem populair bleken onder één groep mensen: caravanisten die trekauto’s zochten. Uit een shortlist op papier kwamen de Volkswagen Tiguan en Mazda CX-5 als beste uit de verf en dus werden dat de twee auto’s om voor de titel ‘beste caravantrekker’ te strijden. Op zijn TopGears eindigde de aflevering met meerdere gesloopte caravans, maar wel moesten de heren op hun geheel eigen manier toegeven dat de beste auto voor dit doeleind de Mazda CX-5 is.

Trekauto’s

Die conclusie sluit naadloos aan bij een lijstje dat kampeerspecialist ACSI bekend maakt. Hier zijn dus al die trekhaken gebleven waar op gezocht wordt bij occasions. ACSI deed namelijk onderzoek naar trekauto’s voor caravans. Vervolgens is gemeten welke auto’s nu het meest gebruikt worden voor caravantrekken en welke auto’s het meest zijn aangeschaft voor dit doeleind in recente jaren. Het lijstje is aardig voorspelbaar, maar de volgorde is even belangrijk.

De Audi RS6 haalde de top 10 niet (goh). Deze trekkende RS6 werd gespot door @Maurice16.

10. Mitsubishi Outlander

9. Renault Scenic

8. Hyundai Tucson

7. Volvo XC60

6. Nissan Qashqai

5. Subaru Forester

4. Toyota RAV4

3. Ford Kuga

2. Volkswagen Tiguan

1. Mazda CX-5

Opvallend genoeg was Nederland het jarenlang oneens met TopGear en was Volkswagen de populairste trekautofabrikant. Mazda heeft Volkswagen echter ingehaald dit jaar met de CX-5 als topper. Hieronder nog het lijstje voor fabrikanten:

10. Kia

9. Nissan

8. Subaru

7. Hyundai

6. Toyota

5. Renault

4. Ford

3. Volvo

2. Volkswagen

1. Mazda

Trekauto’s in 2021

In 2021 ging het trouwens wel een beetje anders. Vorig jaar was het namelijk Hyundai waar de meeste caravantrekkers voor gingen. In het specifiek de nieuwe Tucson, die ’toevallig’ door de ANWB werd uitgeroepen als trekauto van het jaar. Dat was de auto die in 2021 een vuist kon maken tegen Mazda. Ook de Volvo XC60 én XC40 deden het beter dan ooit. Hardste stijgers zijn de Renault Captur en Suzuki Vitara. Worden er dan écht auto’s gekocht om te trekken? Waarschijnlijk wel, want de ACSI bemerkt ook een verjonging van de trekauto’s. Een kwart is jonger dan drie jaar en meer dan vijftig procent is van een bouwjaar ná 2016. Ook zegt zo’n 6,6 procent dat er binnen een jaar een nieuw trekpaard op de oprit staat.

Ook de Range Rover haalde het lijstje net niet, maar @dutchneon en zijn te gekke combinatie droegen bij aan het aantal trekkende Range Rovers.

Aandrijflijn

Bij trekken denk je diesel, maar de dieselmotor is flink in aandeel aan het dalen. Nog slechts 19,7 procent van de trekauto’s heeft een dieselmotor. Daarmee is meer dan 70 procent benzine, maar ook daar wordt binnenkort een daling verwacht. In het aantal hybride auto’s is namelijk een stijging bezig: vijf procent is hybride en 2,5 procent is plug-in hybride. Het aandeel elektrische trekauto’s is nog klein, maar daar verwacht de ACSI ook een stijging te zien.