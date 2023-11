Maxus T90 EV is eerste elektrische pick-up in Nederland

De Maxus T90 EV kun je nu ook in Nederland kopen. Wat ben je er dan voor kwijt?

De elektrische pick-up is geen vreemd fenomeen meer. In de Verenigde Staten en Canada kun je er al diverse krijgen. Denk aan de Ford F-150 Lightning (waar @wouter ook in gereden heeft), bijvoorbeeld. We wachten ook met smart op de Tesla Cybertruck en er is natuurlijk ook die krankzinnig grote en zware GMC Hummer EV.

En dat is een beetje het probleem met al die auto’s die zo populair zijn aan de andere kant van de plas. Ze zijn gewoon te groot voor Europa. Bij ons zijn de kleinere pick-ups als de Ford Ranger en Toyota Hilux een stuk populairder. Dat zijn echter meestal nog ouderwetse diesels.

Maxus T90 EV

Dat is eigenlijk raar, want als je kijkt naar de bedrijfswagens, dan zie je dat elektrische aandrijving al behoorlijk gemeengoed is geworden. In bijna elke klasse en formaat is er een elektrische alternatief bij zo ongeveer alle merken. Maar niet als het gaat om pick-ups. Tot nu! Want check deze Maxus T90 EV. Het is de eerste volledig elektrische pick-up in Nederland. Althans, eentje die volgens de officiële kanalen wordt geleverd.

Maxus heeft al een complete ‘eDeliver’-serie, een lijn met elektrische bedrijfswagens en daar past deze T90 EV pick-up keurig bij. Ondanks dat Maxus in Nederland een vrij jong automerk is, is het niet meteen een extreem opvallende of afwijkende auto. Die grote grille springt er uiteraard wel behoorlijk uit, maar het design is verder comfort de klasse: stoer en functioneel.

Specificaties en prijs

De Maxus T90 EV is een elektrische pick-up, dus. De motor heeft een vermogen van 177 pk den 310 Nm en drijft enkel de achterwielen aan. Het accupakket is 89 kWh groot. Daarmee kun je 330 km ver komen volgens de WLTP-cyclus. Hard rijden is niet echt verstandig met deze auto, getuige de stadscyclus van deMaxus T90 EV.

Als je rustig aan doet kun je ineens 471 km halen op een accu. Maar ja, je kocht sowieso geen pick-up om zo veel snelwegkilometers mee te maken. Het snelladen mag eigenlijk die naam niet hebben, want dat is maximaal 80 kW. Thuisladen kan tot 11 kW. Er kan een kar achter, geremd tot 1.000 kg.

Dan de prijzen van al dat moois. De Maxus T90 EV is er vanaf 54.995 euro (excl. btw). Voor dat geld heb je 17 inch wielen, een 10,25 inch infotainment scherm met Apple CarPlay, elektrische stoelen met lederen bekleding, climate control en nog wat klein grut. Er is slechts één optie en dat is metallic. Dat kost 650 euro (excl. btw). Standaard krijg je 5 jaar garantie of 100.000 km (dat wat je eerder bereikt).