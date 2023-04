Kia gaat elektrische bedrijfswagens supercool maken

Ja, kom op, Kia, zo blijft er niets over voor de andere merken. Kia gaat elektrische bedrijfswagens lekker cool maken.

Kia is lekker bezig de laatste tijd. Samen met concerngenot Hyundai zijn ze flink aan het huishouden. Terwijl de traditionele volumemerken het behoorlijk lastig hebben, weet de Zuid-Koreaanse brigade welke constant te groeien. Of het nu gaat om kleine auto’s, betaalbare middenklassers of puike elektrische auto’s: ze hebben in bijna elk segment een prima alternatief. In sommige gevallen is het de maatstaf. Knap hoor.

De Zuid-Koreanen nemen geen tijd om op hun lauweren te rusten en hebben een nieuw marksegment ontdekt: de bedrijfswagens! Nu is dat niet helemaal nieuw voor Kia. Sterker nog, de eerste Kia in 1962 was een kleine pick-up:

Kia K360 uit 1962

En wie kent de Kia Pregio niet? een heerlijke hopeloze bos die je zelfs als RS kon krijgen. RS was destijds een nogal kale uitvoering (net zoals bij Porsche dus). Op sommige markten kun je de Kia Bongo krijgen, maar hier in Europa hebben we al een tijdje geen bedrijfswagens meer van Kia.

Nieuwe fabriek

Dus toen we hoorden dat Kia met elektrische bedrijfswagens op de proppen komt zetten, moesten we denken aan de Kia Bongo III EV van de PU-generatie. Functioneel witgoed om witgoed mee te vervoeren, zeg maar. Maar niets is minder waar, want Kia gaat heel erg toffen bedrijfswagens maken en heel snel ook. Op dit moment wordt er een fabriek uit de grond gestampt in Hwaseong die in de tweede helft van 2025 operationeel moet zijn. In 2026 moeten er 150.000 exemplaren van de band lopen.

Kia Pregio Pregio, laat model uit 2003 Bongo III EV uit 2020 Kiamaster uit 1981

Deze fabriek is uiteraard stat-of-the-art en heel erg duurzaam en milieuvriendelijk voor zover mogelijk. De auto’s die ze gaan bouwen worden dat ook. Deze komen op het schaalbare eS-platform te zijn. Dat is een zogenaamd skateboard-platform. Er komen namlijk een aantal bedrijfswagens op basis van dit platform.

Eerste elektrische Kia bedrijfswagen

De eerste is de SW (nog en werktitel, zal later waarschijnlijk de modelcode worden). De Kia SQ is een middelgrote bedrijfswagen, dus we schatten zo in op het formaat van de Transit Custom. Er komen ook grotere en kleinere modellen bij, dus in vrij korte tijd heeft Kia dan ineens een volwaardig gamma aan bestelwagens.

Ook niet onbelangrijk, het zijn unieke auto’s. Zeker als je bij Stellantis kijkt zijn alle bedrijfswagens wel heel erg hetzelfde. Daarmee is het merk dat de bste koffie schenkt of meeste inruil geeft de winnaar. Met de nieuwe range van Kia is er in elk geval een firs alternatief, sowieso qua uiterlijk als techniek.