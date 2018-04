Daniel Ricciardo wil ontzettend veel pegels verdienen

Na enkele jaren sappelen bij Red Bull Racing heeft de honingdas zin in koude harde Australische Dollars.

Het F1 seizoen is koud drie races oud en de rijderscarrousel draait alweer op volle toeren. Bij de topteams hebben alleen Max Verstappen en Sebastian Vettel een doorlopend contract. Bottas en Raikkonen zitten al een tijdje op de schopstoel. Volgens het team van Mercedes is het bijtekenen van Hamilton slechts een formaliteit, al laat de handtekening inmiddels wel erg lang op zich wachten. Kan een intrigerend verhaal worden, zeker nu Mercedes niet meer de enorme dominatie van de afgelopen jaren lijkt te hebben. Maar voorlopig spitst het collectieve journaille zich vooral toe op Daniel Ricciardo.

De Ozzie die zich kranig geweerd heeft tegen absolute toppers als Vettel en Verstappen, lijkt alles in eigen hand te hebben. Red Bull Racing wil hem graag houden, maar ook Mercedes en Ferrari zouden opties zijn. Sommigen zeggen dat de een deal met Ferrari al praktisch beklonken is, hoewel Sebbie waarschijnlijk liefst tot in lengte van dagen Kimi naast zich heeft. Op de definitieve beslissing hoeven we naar verluidt niet per se lang te wachten. Ricciardo zou mogelijk al rond de Grand Prix van Spanje een en ander bekend kunnen maken.

Waar de Australiër ook terechtkomt, de Gazetta dello Sport denkt te weten dat hij flink wat extra pegels wil verdienen. Momenteel pakt de Ozzie naar verluidt zo’n zes miljoen Dollar per jaar bij Red Bull Racing, maar dat zou van hem omhoog mogen naar twintig miljoen Dollar per jaar. Op zich nog steeds een bescheiden bedragje als je bedenkt dat Vettel, Hamilton en misschien zelfs Alonso rond de dertig miljoen of hoger zitten. Ricciardo heeft de afgelopen jaren immers aangetoond mee te kunnen met die mannen. Liefst tekent RIC een tweejarig contract, zodat hij bij de ingang van de grote regelwijzigingen in 2021 weer vrij is.

Voor Red Bull zou het wel betekenen dat het budget wat omhoog zal moeten. Max Verstappen verdient immers ook best wel aardig bij het team tegenwoordig. Toch heb ik het gevoel dat hij weleens bij Red Bull zou kunnen blijven. De meest slimme en logische optie lijkt weliswaar Ferrari te zijn, maar meerdere Engelstaligen hebben in het verleden al nee gezegd tegen een verblijf in Maranello. Dit geldt bijvoorbeeld bij Adrian Newey, ondanks dat hij een godsvermogen kon verdienen bij de roden en voor Ricciardo’s voorganger Mark Webber. Waar denk jij dat de honingdas zijn nieuwe burcht bouwt?