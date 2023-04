Vrije Training Azerbeidzjan met mooie verrassing

Eindelijk weer Formule 1 actie met de vrije training in Azerbeidzjan.

De afgelopen weken was er geen Grand Prix. En daardoor viel de F1, in elk geval voor mijn gevoel, een beetje dood. Met het laatste weekend van april voor de deur is het eindelijk weer tijd voor Formule 1. Yes, we gaan er eens goed voor zitten. De eerste (en laatste) vrije training in Azerbeidzjan zit er inmiddels op.

Red Bull Racing is de snelste, met Ferrari die min of meer op gelijk niveau opereert. Aston Martin Racing is nog niet zo dreigend, zo blijkt uit de vrije training. Stroll eindigde op P7, Alonso op P8. Mercedes is nog steeds absoluut geen dreiging voor de top. Hamilton moet het doen met P11, Russell is zelfs nog beschamender met een teleurstellende P17.

Verrassing: Nyck de Vries

Het goede nieuws voor Nyck de Vries is in elk geval dat hij het gaspedaal heeft gevonden tijdens de vrije training in Azerbeidzjan. Nu zegt een training niet zoveel over de pace van de auto’s tijdens de kwalificatie en de race, maar de Nederlander wist binnen de top 10 te eindigen met een indrukwekkende zesde plaats.

Door de nieuwe setup voor dit weekend is er geen vrije training 2 of 3 om nog verder te oefenen. Het is meteen voor de punten. Als De Vries dit kan doorzetten in de kwalificatie vanmiddag kan dit nog een leuke verrassing opleveren.

Kwalificatie!

Geen tweede of derde vrije training dus. Voor het eerst volgt er meteen een kwalificatie voor de race op zondag vanmiddag om 15:00. Als je de tijd hebt voor de buis gaan zitten dus. Het is even wennen op de vrijdag, maar goed. Heb je geen tijd dan lees je hier op Autoblog natuurlijk de uitslag om 16:00. De ogen zijn wat ons betreft gericht op De Vries, wat gaat hij laten zien? De volledige uitslag van de vrije training zie je hieronder.

Uitslag vrije training Azerbeidzjan