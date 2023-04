Man rijdt op Koningsdag 175 km/u op 80-weg in Koningslust

De bestuurder voelde zich koning te rijk op de 80-weg.

Even het gas opentrekken op een 80-weg. Niet altijd even slim, helemaal niet als oom agent in de bosjes staat. Dat was gisteren het geval op Koningsdag, in het plaatsje Koningslust stonden agenten op de Midden Peelweg.

verkeerspolitie Limburg snelheidscontrole

Voor gedurende 45 minuten hield de verkeerspolitie Limburg een snelheidscontrole op de N-weg. Het was drie keer raak in dit tijdsbestek. Van die drie was er eentje een behoorlijke uitzondering. Deze automobilist had wel enorm veel haast op de Koninklijke feestdag.

De bestuurder passeerde de verkeerspolitie met een snelheid van 175 km/u. Op de N-weg is een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur toegestaan. Kortom, een overschrijding van bijna honderd kilometer per uur. Aangezien het een feestdag bedroeg werd de bestuurder ook gecontroleerd op versnaperingen. Wat bleek, bij een speekseltest kwam naar voren dat de automobilist mogelijk onder invloed van verdovende middelen was.

Het rijbewijs is per direct ingevorderd. Het is aan de officier van justitie om te bepalen wanneer de man zijn rijbewijs terugkrijgt. Bovendien wacht hem nog een fikse boete. Ook ontkomt de automobilist niet aan een verplichte rijcursus. Kortom, dit ‘grapje’ gaat gemakkelijk meer dan 1.000 euro kosten. Een Koningsdag om nooit te vergeten..

Fotocredit: Verkeerspolitie Limburg via Facebook