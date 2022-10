Zo verliepen de vrije trainingen voor GP van Mexico

Voor sommige coureurs, zoals Charles Leclerc, kon het beter. Dit zijn de vrije trainingen voor de GP van Mexico in 2022!

Net zoals vorige week zitten de tijdzones ons West-Europeanen een beetje dwars als het gaat om de vrije trainingen bekijken voor de GP van Mexico. Die vonden namelijk plaats in de avond en zelfs de nachturen van afgelopen nacht. Geen zorgen, wij hebben alsnog dit overzicht voor je met de resultaten van VT1 en VT2. Lachen, huilen, balen, de draad oppakken en alles ertussenin.

GP van Mexico blijft

Om even mee te beginnen: de GP van Mexico begon met goed nieuws voor de Mexicanen. De Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad, waar de GP verreden wordt, blijft tot zeker 2025 op de kalender. Net als voor Zandvoort is het natuurlijk top voor de Mexicanen om een thuisrace te hebben om hun thuisrijder Sergio Perez een goed staaltje nationaal trots te bezorgen.

Wederom nieuwe namen

Door naar de eerste van de twee vrije trainingen voor de GP van Mexico. Wederom gebruiken verschillende teams de eerste vrije training om hun rijders in opleiding de baan op te sturen, zoals dat moet van de FIA. Dit keer waren de minder bekende namen Liam Lawson (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams), Jack Doohan (Alpine), Pietro Fittipaldi (Haas) en de voor ons wel vrij bekende Nyck de Vries (Mercedes) op de baan te spotten. Respectievelijk Tsunoda, Albon, Ocon, Magnussen en Russell mochten dus even iets anders doen tijdens VT1.

Eerste vrije training

Alle rookies hielden het rustig en vulden wederom enkel de laatste vijf plekken in op het scorebord. De bovenste vijf tijden werden neergezet door Sainz, Leclerc, Perez, Verstappen en Hamilton. Een identieke tijd voor de Red Bull-jongens, toeval bestaat niet. Er gebeurde verder niet zo veel in VT1, met als enige opmerkelijke zaak dat Verstappen even de auto kwijt was in bocht 11. Even uitspinnen en weer verder, gelukkig was er geen schade. De top 10 zag er zo uit:

1. Sainz (Ferrari) – 1:20,707

2. Leclerc (Ferrari) – 1:20,753

3. Perez (Red Bull) – 1:20,827

4. VERSTAPPEN (Red Bull) – 1:20,827

5. Hamilton (Mercedes) – 1:20,849

6. Alonso (Alpine) – 1:20,899

7. Bottas (Alfa Romeo) – 1:21,083

8. Norris (McLaren) – 1:21,120

9. Gasly (AlphaTauri) – 1:21,310

10. Vettel (Aston Martin) – 1:21,525

Tweede vrije training

In de tweede van de vrije trainingen voor de GP van Mexico neemt iedereen weer in zijn eigen auto plaats. Ook hier geen grote verrassingen, totdat Charles Leclerc ineens zijn auto achteruit in de muur parkeert. Ook hier omdat hij de macht over het stuur verloor en dat zorgt toch voor een nare crash. Gelukkig is Leclerc ongedeerd en lijkt ook de Ferrari geen schade te hebben aan de belangrijkste componenten. Die wordt dus makkelijk opgelapt voor de volgende run. De tijden zijn wel helemaal anders voor de tweede vrije training, met name George Russell en zijn Mercedes wisten goed te rijden voor VT2. Leclerc kon ondanks zijn schuiver nog wel een top 10-tijd neerzetten en ook de Red Bulls zaten ietsje verder naar onder dan bij VT1. De tijden zijn:

1. Russell (Mercedes) – 1:19,970

2. Tsunoda (AlphaTauri) – 1:20,798

3. Ocon (Alpine) – 1:21,177

4. Hamilton (Mercedes) – 1:21,509

5. Perez (Red Bull) – 1:21,579

6. VERSTAPPEN (Red Bull) – 1:21,588

7. Leclerc (Ferrari) – 1:21,618

8. Sainz (Ferrari) – 1:21,693

9. Bottas (Alfa Romeo) – 1:21,993

10. Gasly (AlphaTauri) – 1:22,104

Ten slotte nog even de administratie voor de startopstelling: na de vrije trainingen voor de GP van Mexico werd duidelijk dat Kevin Magnussen vijf startplekken zakt omdat hij zijn zesde(!) motor krijgt. Dit nadat de rookie-vervanger Pietro Fittipaldi in VT1 tot stilstand kwam met een kapotte MGU-K. Ook Lance Stroll kwalificeert drie plekken lager als straf voor de aanvaring met Fernando Alonso tijdens de GP van de Verenigde Staten.

Vanavond volgt nog één vrije training voor de GP van Mexico alvorens de kwalificatie van start gaat om 22:00. De race vindt plaats om 21:00 op zondag.