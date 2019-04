Vrije Trainingen China: Max komt mee, Bottas snelste

De Fin doet wederom goede zaken bij Mercedes!

Mercedes-rijder Valtteri Bottas is scherp dit seizoen in de Formule 1. Tijdens de eerste races is de coureur sterk aanwezig voor zijn team en tijdens de eerste twee vrije trainingen in China wist Bottas met 1:33.330 de snelste tijd te pakken.

In FP1 was Vettel het snelste gevolgd door Hamilton en Leclerc. Max Verstappen kwam niet verder dan P4 in FP1. Tijdens FP2 wist de Nederlander een mooier resultaat neer te zetten met P3. Daniel Ricciardo leek in FP1 ook het gaspedaal van zijn Renault te hebben gevonden met P6, al noteerde de Australiër in FP2 een negende plek.

Mercedes heeft huiswerk meegekregen vanuit de FIA. De Duitsers hadden nieuwe endplates op de voorvleugel geplaatst, maar dit is tegen de regels. In FP3 mag Mercedes nog met deze aanpassing rijden, maar voor de kwalificatie en de race moet het team een oplossing hebben gevonden.

Het zal ook een spannend weekend worden voor Pierre Gasly. Er heerst grote druk op de teamgenoot van Verstappen, die vooralsnog weinig van zich heeft laten zien. Tevens gedurende de eerste twee vrije trainingen in China is er met P7 en P10 weinig positiefs te melden. De kwalificatie van morgen zal laten zien waar Gasly nu precies staat.

Tijdschema Grand Prix van China:

Zaterdag:

05:00-06:00 3e Vrije Training

08:00-09:00 Kwalificatie

Zondag:

08:10 Race

Full classification from our first 90 minutes of action in Shanghai 📝#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/u6VULPe1jA — Formula 1 (@F1) April 12, 2019