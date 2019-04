Waarom Gasly stiekem sneller moet zijn dan Verstappen

De Fransoos heeft eigenlijk geen excuses.

Het is nog een tikkie vroeg om keiharde conclusies te trekken, maar als we afgaan op de eerste F1 races van het seizoen heeft Max niks te duchten van zijn nieuwe teammaat Gasly. Ricciardo kon de Nederlander doorgaans goed partij bieden en boorde MV33 bijvoorbeeld de kans door de neus om de jongste polesitter ooit te worden. Ook als de Ozzie niet voor Max stond, zoals vorig seizoen vaak het geval was, zat hij in ieder geval nog in de buurt. Het gat tussen Max en Pierre lijkt dit jaar echter een stuk groter te zijn.

Nou heeft de Fransman natuurlijk de pech dat het middenveld een stukje opgeklommen is richting de top en tevens de pech dat de RB15 voorlopig nog een ongetemde stier is. Plus, in de opstapklasses had Gasly ook vaak wat tijd nodig om te wennen. Zowel in de Eurocup Formule Renault 2.0 als in de GP2 won hij de titel pas in zijn tweede jaar. Wie weet kan de Fransman, mits hem de kans wordt geboden, ons in de toekomst dus nog verrassen. Wat echter niet in zijn voordeel spreekt, is dat volgens de honcho’s van Red Bull Verstappen nu rondrijdt met een handicap ten opzichte van Pierre.

Het gaat daarbij om Verstappens helm, die zoals we weten dit jaar van een andere fabrikant komt. De botsmuts van Arai bleek onhandigerwijze niet goedgekeurd te zijn door de FIA voor de start van het seizoen. Althans er was wel een maat beschikbaar, maar die was te klein voor Verstappens enorme hoofd/brein. Dus switchte de Nederlander naar hoofdschoeisel van Schuberth.

Dat laatste was wel een dingetje voor Red Bull. Ze hebben namelijk gewoon een contract met Arai. Niet alleen voor helmen van de coureurs van Red Bull Racing, maar ook voor die van Toro Rosso, de junioren in het opleidingsprogramma en niet in de laatste plaats de helmen van alle monteurs in de pits bij de teams. Tegenover Autosport laat Helmut Marko echter optekenen dat ze Max toch de vrijheid geboden hebben te switchen, omdat een coureur met een helm laten rijden die niet goed op de kop past gewoon gemeen is:

If a driver feels uncomfortable with his helmet, it’s not wise to force something on him. At the time we had to decide, it wasn’t clear whether Arai would manage the homologation. So, we made that decision.

De Oostenrijker geeft echter ook aan dat de RB15 -jawel- ontwikkeld is op basis van het feit dat de coureur een helm van Arai draagt. De helm heeft namelijk invloed op de manier waarop de lucht over de achterkant van de auto heenstroomt. Dat is een concessie die gedaan moest worden omdat Max zo graag dezelfde helm als Kimi en Shuey wil hebben.

Gasly daarentegen heeft een wat kleiner hoofd en racet dus wél met de helm van Arai. In theorie zou zijn helm-auto combo dus net wat beter moeten werken. Extra knap dus van Max als hij een halve seconde sneller is dan zijn teamgenoot. Omgerekend naar dezelfde helm is dat misschien wel 0,55 seconden…