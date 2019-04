Deze Nederlandse Alpine A110 kost nog geen 30 mille!

Hoe zou dat nou komen.

De Alpine A110 is toch wel één van de leukste auto’s van de afgelopen jaren. Honda heeft met zijn elektrische stadsauto iets leuks op de planning staan en Peugeot heeft de gave E-Legend, maar vooralsnog is Alpine met de A110 de enige met een tastbaar product in de showrooms. Niet zo gek dat jullie de knappe Fransman (of vrouw) verkozen tot Autoblog Auto van het Jaar in 2018.

Een nadeeltje is de prijs. De A110 begeeft zich prijstechnisch in het vaarwater van een sportauto als de Porsche 718 en deze twee auto’s zorgt onder het genot van een pintje voor leuke discussies. Als de aanschafprijs van een nieuwe A110 nu écht een dingetje is, dan moet je deze occasion eens bekijken.

Het gaat hier om een Nederlands geleverde A110 Première Edition. Helaas heeft er iemand een ongelukje mee gehad, want de blauwe Alpine heeft de nodige schade. Zowel aan de voor- als aan de achterzijde zijn zaken te betreuren waar je niet vrolijk van wordt.

De een z’n dood is een ander z’n brood. Het bekende gezegde is hier van toepassing, want met deze schade is de Alpine een stuk voordeliger in vergelijking met een reguliere occasion. Je moet wel 6 rechterhanden hebben om de auto weer in goede staat te brengen. Of je doet er niks aan. In sommige autoculturen is de stance van het linkerachterwiel heel normaal.

De Première Edition heeft 3.908 kilometer gelopen en staat te koop voor 27.950 euro. Durf jij?