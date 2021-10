BREEK: echt geen mens wil deelvervoer in Nederland

Echt geen mens wil deelvervoer in Nederland.

Ja, omdat de wereld vergaat, is persoonlijk vervoer eigenlijk niet meer fatsoenlijk. Allemaal helemaal in ons uppie elke morgen in de file staan, dat kan natuurlijk echt niet meer. Oké het is even een zeldzaam mooi moment voor jezelf dat je snoeihard gaat missen als je het kwijt bent, maar toch. Elke dag dat we het weer doen, komt er een extra dag goed strandweer bij in Cadzand Bad.

Zodoende probeert de overheid, sommige partijen voorop, ons al jarenlang in deelvervoer te duwen. Dat we dat niet willen, weten we al lang. Maar het is goed voor ons hebben de overlords bepaald. Dus moeten we er vroeg of laat aan geloven. De realiteit blijkt echter ontzettend weerbarstig te zijn.

Nieuw onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) laat zien dat er maar nauwelijks animo is voor deelauto’s en deelfietsen en dergelijke. En voor zo ver dat animo er wel is, fungeert deelvervoer niet als vervanger voor een eigen auto, maar als vervanger voor het OV. Tel uit je winst.

Deelauto’s

Ongeveer twee procent van ons Nederlanders maakt gebruik van autodelen. In totaal kent ons land daarmee circa 200.000 autodelers. Dat klinkt niet als weinig mensen en het is ook een verdubbeling ten opzichte van 2014. Doch qua verplaatsingen in deelauto’s als percentage van het totale aantal autoverplaatsingen, blijkt dat autodelen nog altijd niet populair is. Maar 0,02 procent van alle autoverplaatsingen betreft verplaatsingen in deelauto’s. Dit percentage is sinds 2014 niet gegroeid.

Deelfietsen

Het onderzoek kijkt ook nog naar deelfietsen. Nederland kende in 2020 naar schatting 27.500 deelfietsen, waarvan 75 procent in bezit van de NS. Tien procent van de Nederlanders gebruikt wel eens zo’n fiets, twee procent doet dat regelmatig. Maar ook hier geldt: in verhouding tot het totaal aantal fietsritten per jaar is het aantal fietsritten op een deelfiets beperkt (zo’n 0,2-0,3 procent). Daarbij houdt een deelfiets mensen zelden uit de eigen auto. In plaats daarvan is het meestal een substituut voor de bus, tram, metro, lopen of de eigen fiets.

Weinig rek

Het KIM concludeert tevens dat er weinig rek meer zit in de markt voor deelvervoer. Dat is geen nieuws voor BMW en Mercedes, die in 2019 al grotendeels stopten met hun autodeel-plaform. Om ons toch in de deeldwangbuis te dwingen, zullen dus draconische maatregelen nodig zijn. Het volledige ruim honderd pagina’s tellende rapport van de overheid vind je als je even doorklikt op deze waarvan akte.