Vrouw betaalt per ongeluk twee keer voor nieuwe A-klasse

Toch was het niet haar schuld.

Tegenwoordig hoor je wel vaker voorbijkomen dat er dingen misgaan in het betaalverkeer. In Groot-Brittannië is ene Francesca Brady hier flink de dupe van geworden. De 25-jarige dame kocht recentelijk samen met haar moeder een nieuwe Mercedes A-Klasse (rijtest), maar kwam er kort daarna pas achter dat het bedrag tweemaal van haar bankrekening was afgeschreven.

Brady en haar moeder schaften de auto aan op 29 augustus. Twee dagen later pas ontdekte Francesca het probleem, nadat haar moeder haar vanuit de Verenigde Staten belde over de dubbele transactie. In plaats van 18.000 pond, had ze per ongeluk 36.000 pond betaald. Omdat ze haar limiet hierdoor met 16.000 pond overtrof, werden er ook nog eens extra kosten in rekening gebracht. Door de ongelukkige timing van de ontdekking kon ze niet in contact komen met de accountants van de desbetreffende dealer, omdat het weekend net was begonnen. Er zat niets anders op dan te wachten tot de werkweek weer begon.

Gelukkig heeft het systeem Francesca uiteindelijk niet compleet in de steek gelaten. Niet alleen liet haar bank, Lloyds Banking Group, haar weten dat het probleem met Cardnet op zou worden gelost, ook de Mercedes-dealer kwam haar tegemoet. Eventuele extra kosten die door haar gemaakt zouden worden, wilde de dealer gerust opvangen.

Met dank aan Johan voor de tip!