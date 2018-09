Zie hier, de nieuwe Mercedes GLE in het vleesch

Hoe lang nog totdat hij officieel wordt onthuld?

Het is bijna een exact een maand geleden dat we het interieur van de aankomende Mercedes GLE op de radar kregen. Vandaag stuiten we zowaar weer op een aantal nieuwe platen. Ditmaal betreft het echter niet de binnenzijde, maar de buitenkant.

De nieuwe Mercedes GLE moet nog worden aangekondigd, maar dat wil niet zeggen dat hij tot op heden buiten beeld is gebleven. Integendeel. Afgezien van het interieur van de GLE is ook het exterieur van de auto al veelvuldig gespot tijdens testritten. Dat gezegd hebbende is dit de eerste maal dat we naar een bijna ongecamoufleerde testversie van de auto kunnen kijken.

Hierdoor kunnen we de nieuwe vormen van de binnenkort te onthullen Mercedes GLE beter begluren. Het moge duidelijk zijn dat de directe Duitse concurrent van de vernieuwde BMW X5 en de Audi Q7 een andere identiteit heeft aangenomen. Waar de vorige generatie van de auto nog vrij scherpe hoeken had, lijkt de nieuwe GLE het allemaal iets zachter aan te pakken. De nieuwe GLE is in vrijwel alle opzichten ronder dan zijn voorganger.

Een van de weinige dingen die we nog niet over de nieuwe GLE weten, zijn de details rondom de motoren. Specificaties e.d. liggen nog niet op tafel. Alhoewel, naar verluidt moet de GLE 450 een deels elektrische 3-liter zes-in-lijnmotor krijgen. Meer dan dat weten we momenteel niet. Gelukkig kan het nu nooit lang meer duren voordat Mercedes officieel de doeken van de auto trekt, dus we zullen het ongetwijfeld snel komen te weten.

Beeld: frankfurtcarspotter op Instagram