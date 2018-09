Dit zijn tegenwoordig de meest en minst betrouwbare auto’s

Er zitten een aantal verrassingen tussen.

Wanneer je een nieuwe aanschaft is het wel zo fijn om te weten waar je precies aan toe bent. De ene autofabrikant heeft betrouwbaarheid nu eenmaal hoger in het vaandel staan dan de ander. Daarbij bestaan er bepaalde stereotiepes die maar lastig te doorbreken zijn. Er is maar een manier om uit te vinden of deze ook daadwerkelijk kloppen.

Het Britse What Car? heeft recentelijk de resultaten gepubliceerd van een uitvoerig onderzoek dat zich hierop richt. Het blad heeft in totaal 18.284 eigenaren ondervraagd. Hieruit hebben ze op kunnen maken welke auto’s vandaag de dag het meest betrouwbaar zijn, en welke je als de pest moet vermijden. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid pech, de reparatiekosten en de tijd dat de auto niet te gebruiken was, hebben de Britse onderzoekers de beste en slechtste modellen in tien verschillende categorieën kunnen vinden. Hieronder vind je de resultaten.

Compacte auto’s.

Meest betrouwbaar: Toyota Yaris (100%)

Minst betrouwbaar: Peugeot 208 (81.4%)

Gezinsauto’s.

Meest betrouwbaar: Hyundai i30 (98.9%)

Minst betrouwbaar: Peugeot 308 (81.5%)

Hoge middenklasse.

Meest betrouwbaar: Volvo V60 (vorige generatie) (99.3%)

Minst betrouwbaar: Mercedes-Benz C-Class (83.1%)

Luxe auto’s.

Meest betrouwbaar: Mercedes-Benz E-Class (2009-2016) (92.4%)

Minst betrouwbaar: Jaguar XF (81.9%)

Compacte SUV’s.

Meest betrouwbaar: Suzuki SX4 S-Cross (100%)

Minst betrouwbaar: Citroen C4 Cactus (82.5%)

Middelgrote SUV’s.

Meest betrouwbaar: Kia Sportage (97.8%)

Minst betrouwbaar: Nissan Qashqai diesel (79.9%)

Grote en luxe SUV’s.

Meest betrouwbaar: Toyota RAV4 (99.6%)

Minst betrouwbaar: Range Rover (67.3%)

MPV’s.

Meest betrouwbaar: Mercedes-Benz B-Class (95.9%)

Minst betrouwbaar: Citroen C4 Picasso (86.2%)

Elektrische en hybride auto’s.

Meest betrouwbaar: Nissan Leaf (2011-2017) (99.7%)

Minst betrouwbaar: Tesla Model S (50.9%)

Coupés, cabrio’s en sportauto’s.

Meest betrouwbaar: BMW 2-serie coupé/cabrio (97.0%)

Minst betrouwbaar: Mercedes-Benz C-Class coupé/cabrio (86.2%)

Tenslotte hebben de onderzoekers nog een lijst opgesteld van de meest en minst betrouwbare merken. Door alle 159 modellen van de 31 merken tegen elkaar af te wegen, kwamen ze op de volgende resultaten uit. De Japanse merken scoren als vanouds goed, maar daarachter zien we een opmerkelijke achtste plaats voor Alfa Romeo. Daarnaast blijken de Duitse merken niet enorm goed te presteren en vallen zowel de Britse automerken als Tesla volledig in het water. Bekijk hieronder de complete lijst.

1. Suzuki – 97.7%

2. Lexus – 97.5%

3. Toyota – 96.8%

=4. Kia – 95.8%

=4. Mitsubishi – 95.8%

=4. Subaru – 95.8%

7. Skoda – 95.6%

8. Alfa Romeo – 95.5%

9. Hyundai – 95.4%

10. Seat – 95.2%

=11. Mazda – 94.6%

=11. Vauxhall – 94.6%

13. Dacia – 94.1%

14. Fiat – 94.0%

15. Honda – 93.8%

16. BMW – 93.4%

17. Volkswagen -92.9%

18. Ford – 92.7%

19. Renault – 91.7%

=20. Audi – 91.5%

=20. Volvo – 91.5%

22. Mini – 91.2%

23. Porsche – 90.9%

24. Peugeot – 89.4%

25. Citroen – 88.1%

26. Mercedes-Benz – 88.0%

27. Nissan – 87.1%

28. Jaguar – 84.9%

29. Jeep – 82.7%

30. Land Rover – 76.5%

31. Tesla – 57.3%