Vrouw deelt locatie flitser op Facebook, krijgt dikke boete

De vrouw wilde andere mensen waarschuwen, maar moet daarvoor boeten.

In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat de locatie van een flitser gedeeld wordt. Daar hebben we zelfs handige apps voor. Er zijn echter ook landen waar Flitsmeister verboden is. Zij hebben liever dat je gewoon te hard rijdt en geflitst wordt.

Dat Flitsmeister niet overal is toegestaan wist je misschien al, maar wist je ook dat je een boete kunt krijgen voor het delen van een flitser op Facebook? Dat overkwam een 60-jarige vrouw uit Zwitserland.

De arme vrouw had de post niet eens zelf gemaakt, ze deelde het bericht alleen. Maar ook dat is strafbaar, en nu heeft ze een boete van €215 gekregen. Terwijl ze in feite mensen heeft aangemoedigd om minder hard te rijden.

Ook al is het delen van flitslocaties al 13 jaar strafbaar in Zwitserland, normaalgesproken wordt daar niet op gehandhaafd. Waarom deze vrouw dan toch een boete kreeg? Geloof het of niet, maar iemand had een klacht ingediend. Wat een ongeloofelijke Karen ben je dan…

Overigens is het in Zwitserland ook zo dat je een boete kunt krijgen als je Flitsmeister alleen maar op telefoon hebt staan. Als jij dus uit Nederland komt en bij de Zwitserse grens Flitsmeister uitzet kun je alsnog een boete krijgen. Al zal dat in praktijk vrijwel nooit gebeuren. Ook in Duitsland en Frankrijk is het gebruik van Flitsmeister verboden.

Bron: 20 Minutes

Foto credit: Kecko