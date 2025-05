Pas op: je kunt vanaf nu een boete krijgen van een focusflitser

Er is een nieuwe ‘gevaar’: de focusflitser.

De overheid gaat steeds meer handhaven op telefoongebruik achter het stuur. Wij zijn zelf niet roomser dan de paus, maar hier kunnen we niet op tegen zijn. We kennen al de Monocam boven de snelweg, nu gooit de overheid ook zogenaamde focusflitsers in de strijd.

We schreven in februari al dat de eerste focusflitser was geplaatst, maar dat was nog een test. Er wordt vooral gekeken of de foto’s een beetje goed gelukt waren, je kreeg nog geen bekeuring. Dat verandert vanaf vandaag. Nu is de eerste actieve focusflitser ingezet. Dat betekent dat je ook daadwerkelijk een boete krijgt.

Op dit moment loop je alleen nog in Den Haag het risico om betrapt te worden door een focusflitser. Om precies te zijn op de Ypenburgse Stationsweg. Een belangrijk verschil met de Monocams: dit is dus in de bebouwde kom.

Op dit moment is er slechts één focusflitser actief, maar daar blijft het uiteraard niet bij. Er komen vijftig focusflitsers, die gaan rouleren door heel Nederland. Na Den Haag is Utrecht aan de beurt, en vervolgens kun je ze ook elders tegenkomen op N-wegen en drukke wegen in de bebouwde kom.

De focusflitser ziet er duidelijk anders uit dan een normale flitser. Als je een camera ziet die aan een soort galg hangt weet je dat je met een focusflitser te maken hebt. Net als bij de Mono-camera wordt de flitsfoto gecontroleerd door een kantoorboa. Als die inderdaad een telefoon ziet krijg je post van het CJIB, met een vriendelijk doch dringend verzoek om €430 over te maken.

