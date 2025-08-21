Als deze flitser je pakt, kan de boete erg flink zijn.

Zou het niet simpeler zijn als we gewoon in heel Europa dezelfde verkeersregels zouden hanteren? Of misschien zelfs wel over de hele wereld? Het is vermoedelijk dezelfde discussie als die over een universele taal. Handiger of niet, door de verschillende regels en maatregelen heb ik weer wat te schrijven.

Italië heeft namelijk een nieuwe flitser aan het arsenaal toegevoegd. De paal heet SV3 en heeft net als de meeste verklikkers één specifieke taak. Na het meten van snelheid en of je je telefoon gebruikt, is er nu ook een flitser die controleert of er geen illegale inhaalacties worden gepleegd.

Zo werkt de nieuwe flitspaal

Omdat SV3 niet zo lekker bekt, heeft de nieuwe flitser al een bijnaam in Italië: de inhaalmeter. Het systeem bestaat uit bewakingscamera’s en uit sensoren in de weg. Zodra de sensoren een illegale inhaalactie detecteren, springen de camera’s op opnemen en filmen 15 seconden lang. Het beeldmateriaal wordt vervolgens automatisch naar een controlekamer gestuurd. Daar mag bepaald worden of de inhaler een boete verdient. Mocht het nog nodig zijn: je ontloopt de boete dus door niet in te halen op wegen waar het niet is toegestaan.

De eerste inhaalmeter is sinds het begin van deze maand actief. Voor wie er weleens komt: de eerste SV3-flitser staat in Calabrië, langs de SS18 in Acquappesa, in de provincie Cosenza, in het zuiden van Italië. Als deze flitser goed werkt, komt de inhaalmeter op meer plekken.

De locaties moeten echter wel aan wat voorwaarden voldoen. Als eerste moet er toestemming zijn van de prefect, zeg maar de burgemeester. Vervolgens mag de flitser alleen op plekken komen te staan met een hoog ongevalsrisico. Denk aan blinde bochten of plekken waar in het verleden veel ongelukken zijn gebeurd door verboden inhaalacties.

De boete voor illegaal inhalen in Italië

Haal je op vakantie toch een trage Seicento in op een plek waar het niet mag en word je gepakt, dan is het boetebedrag afhankelijk van het type weg. In stedelijke gebieden varieert de boete van € 42 tot € 173. Op wegen buiten de bebouwde kom kan de boete oplopen tot € 345. Inhalen in de buurt van bochten of verkeersdrempels levert boetes op van maximaal € 666. Haal je in terwijl er verkeer van de andere kant kan komen, dan kan de boete oplopen tot meer dan € 1.300.

We hebben Veilig Verkeer Nederland gevraagd om een reactie op dit nieuws. We wachten nog op een reactie. In Nederland is er wel maar één boetebedrag voor illegaal inhalen: € 310 exclusief € 9 administratiekosten.

Foto: Porsche 918 Spyder gespot door @nlhighwayspots

Bron: La Stampa