Deze gecamoufleerde G63 AMG valt tóch op

Daar was het ook om te doen, waarschijnlijk.

Sommige dingen gaan nooit weg. Denk aan kakkerlakken, mos en dat vlekje lipstift op de voortanden van je oudtante. De Mercedes-Benz G-Klasse kunnen we daar ook onder rekenen. De G-lasse bezit kwaliteiten die weinig auto’s tegenwoordig nog hebben.

Denk aan een behoorlijke doorwaadhoogte (70 centimeter!) en behoorlijke hellingshoeken (tot wel 100 graden!). Ook de oprijhoek (31 graden) en afrijhoek (30 graden) zijn erg indrukwekkend voor een voertuig dat ook nog eens straatlegaal is. Combineer dat met de techniek en aankleding van een Mercedes en je hebt een zeer bijzondere auto. Het gekke is, het is niet de G500 die goed verkocht, maar de G63 AMG.

Aangezien elke bekende celebrity (en wannabe) dus al een G63 hebben, moet je wat om op te vallen. Je kan bij veel tuners terecht. Natuurlijk kun je bij Brabus langsgaan, maar die zijn nog behoorlijk subtiel. Plus het feit dat je een Brabus G-Klasse nog best vaak voorbij ziet komen. Dus mocht je écht om aandacht verlegen zitten kun je aankloppen bij Mansory.

Zoals we gewend zijn van Mansory is alles zwaar over-the-top. De tuner noemt deze creatie de Mansory ‘Star Trooper’ en tart de grenzen van de goede smaak. Wat te denken van de enorme bodykit, waardoor de auto zo een paar centimeter langer en breder wordt. Verder is de auto voorzien van LED-schijnwerpers, mocht je geregeld ‘cruisen’. De matte camouflagelak noemt Mansory 50 shades of Grey Camouflage.

De motorkap is vanwege betere koeling voorzien van een luchthapper. Onder die motorkap is ook daadwerkelijk het een en ander gewijzigd. Zo is de V8 voorzien van grotere turbo’s en is het uitlaatsysteem geoptimaliseerd. Dat resulteert in 850 pk en 1.000 Nm koppel. Volgens Mansory knalt de Star Trooper in 3,5 seconden naar de 100 km/u, wat erg snel is. De topsnelheid ligt boven de 250 km/u. Uiteraard is dit monstrum zeer prijzig: 550.000 euro moet je meenemen. Er worden er slechts 20 exemplaren van de Mansory Star Trooper gebouwd. Gelukkig maar.