Arabisch feestje: scoor een hoop bijzonderheden deze maand

Wie al het geld van de wereld heeft, kan zijn slag slaan in het Midden-Oosten deze maand.

Stel: je wint een loterij. Of je aandelen gaan goed. Of je bedrijf. Wat er ook gebeurt, je vindt jezelf ineens met miljoenen aan vrij te besteden geld. Stel nou dat je dat wil besteden aan een zwik supercars om een mooie collectie te starten. Allemaal hypothetisch, maar wij raden je aan om eens in je gedachten te graven en dat geldbedrag voor je te zien. Doe je dat, dan kun je namelijk flink je slag slaan de komende paar weken.

Recent brachten we al de Zagato Raptor Concept en de Jaguar C-X75 Concept. Deze twee bijzondere concepts maken deel uit van een veiling, gehouden door RM Sotheby’s. En al zijn de Raptor en de C-X75 zeker bijzonder, het is niet het enige dure spul wat voorbij komt op de veiling, die plaatsvindt na het F1-weekend in Abu Dhabi. De highlights die we behandelen zijn zeker niet de volledige veiling, bovendien is natuurlijk het begrip ‘gaaf’ relatief. Toch pakken we even een paar bijzondere auto’s eruit eruit die je niet elke dag ziet.

Aston Martin One-77 (2011)

De supersportwagen van Aston Martin is al zeldzaam in essentie. One-77 staat voor het feit dat elk exemplaar één van de 77 is. De prijs was vanaf het begin al meer dan een miljoen euro, waarvoor je een 760 pk sterke Super GT scoorde met een 7.3 liter grote V12. Sindsdien is de auto deel geweest van vele veilingen, maar ze blijven maar komen. Dit zwarte exemplaar uit 2011 heeft slechts 888 km geklokt en is de 38ste uitgave van de auto. Dat zorgt ervoor dat de prijs naar schatting tussen de anderhalf en twee miljoen dollar ligt. Een goed begin.

Ferrari FXX K (2015)

Het Ferrari Corse Clienti-programma is marketingtechnisch erg raar. Je koopt een auto, maar die mag je niet in je garage zetten. Die blijft bij Ferrari, en wordt alleen uitgelaten op door Ferrari georganiseerde circuitdagen. En als je daar nou een maandelijkse som voor betaalt, goed. Maar het gaat om pure raceauto’s die miljoenen kosten. De FXX, 599XX (Evo) en FXX K (Evo) zijn voorbeelden van deze rasechte racers. Die laatste baseert zich op de LaFerrari en die is van zichzelf al geen goedkope jongen. De FXX K uit 2015 heeft nog nooit meegedaan aan het CC-programma. Hoe en waar de auto dan bij RM belandt, geen idee. Wel betekent het een gunstige kilometerstand van 250 km. Ook betekent het dat je tot en met 4,5 miljoen dollar mag neertellen voor deze bijzondere racer.

Lamborghini Concept S (2006)

Het was een nieuwe stap voor Lamborghini in de vroege jaren ’00: een model onder hun V12-supercar. De Gallardo met een nog steeds indrukwekkende V10 was jarenlang de best verkopende Lamborghini en is pas recent ingehaald door de Huracán. Uiteraard kwam de Gallardo als coupé en Spyder. Maar er was nog eentje, die liet zien wat had kunnen komen en toch niet kwam. De Concept S is, zoals de naam al zegt, een (functioneel) studiemodel. Het idee is dat de open lucht je beste vriend is en je dus genoegen moet nemen met een dakloze en voorruitloze roadster. Lekker fris! Het exemplaar van RM is één van één en een functioneel model. Er staat echter niet meer dan 200 km op. De bijzonder gestileerde concept car wil van eigenaar wisselen van alles tussen 1,3 en 1,6 miljoen dollar.

Mercedes-AMG G63 6×6 (2015)

Wat wellicht begon als een uit de hand gelopen grap, is uitgemond in een bijzonder collector’s item. De standaard Mercedes G-Klasse (W463) is al het meest krankzinnige SUV-ontwerp wat er is. Hoekig en sinds de jaren ’80 bijna onveranderd. Onderweg uitgerust met wat updates, waaronder de laatste reeks AMG-motoren. De 5,5 liter V8 (63 AMG) en de dikste zesliter V12 (65 AMG). Daarmee zou je kunnen stellen dat de 6×6 niet eens het topmodel is: het is een G63. Tekortkomingen heeft de G63 6×6 echter weinig. Zes wielen met uiteraard aandrijving op alle zes. RM Sotheby’s biedt er eentje aan die ook nog geen 225 km heeft gelopen. In het originele grijs is het een piekfijn exemplaar. Wel een duur grapje: 800.000 tot één miljoen dollar.

En daarnaast nog veel meer mooi spul. Een Maserati MC12, Mercedes SLR Stirling Moss, een McLaren P1- én Senna GTR, een Koenigsegg, een Pagani: noem het maar op. Dat is RM Sotheby’s. Er is nog een veiling, niet ver bij Abu Dhabi vandaan. In Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, vindt ook een veiling plaats, maar dan gehouden door Silverstone Auctions. Wie net niet kan vinden wat hij wil in AD, kan het hier proberen. Wij pakken weer even wat highlights, qua kwantiteit zijn dit er meer. Prijzen zijn bij Silverstone waarschijnlijk alleen zichtbaar voor potentiële kopers. Daar kunnen we helaas niks over melden.

Een setje McLaren P1’s (2015)



Van het heilige trio bestaande uit de LaFerrari, McLaren P1 en Porsche 918, is de McLaren de zeldzaamste. Met zijn 375 stuks moet je op alert staan als er eentje in de verkoop gaat. In Saoedi-Arabië kun je eentje scoren in Volcano Yellow. Eén van de ‘originele kleuren’ van de bijzondere 904 pk sterke hybride-hypercar. Hij komt uit 2015, heeft net geen 2.000 km afgelegd en is – zoals je mag verwachten – goed origineel gehouden.

Klinkt goed, toch? Maar je hebt ook nog een tweede kans. Er is nóg een P1: een ‘Carbon Series’. Er zijn vijf P1’s met een uiterlijk uitgevoerd in naakt koolstofvezel. Dit exemplaar met rode accenten is er één van die vijf en daarmee is hij nog specialer dan de gele hierboven. Ook nog minder kilometers. Een pareltje voor verzamelaars, daardoor zal de prijs naar verwachting lekker hoog liggen.

Een setje Mercedes SLS Black Series’ (2014)



De Mercedes-AMG GT-serie wordt momenteel lekker uitgemolken. De SLS was nog een enkel model. Met een paar speciale edities daar gelaten, zoals de Black Series. Daar zijn er maar 150 van in totaal. De extra dikke SLS is de hardcore versie van de reguliere SLS. Met zijn veel dikkere looks en dito power is het een heerlijke auto, maar door zijn gelimiteerde status wel extreem duur. In Riyad kun je opteren voor een model in Solar Beam Yellow: de lanceerkleur. Verder dan dealerkilometers kwam dit exemplaar uit 2014 niet.

Blief je geen geel? Dan kun je ook terecht voor een bizar gelijk exemplaar. Ook enkel dealerkilometers, ook een exemplaar uit 2014 maar dan in Mars Red uitgevoerd. De bescheiden mening van ondergetekende is dat de gele editie er veel beter uit ziet, maar goed: er is dus keuze.

Italdesign Zerouno (2018)

Sinds Italdesign werd opgenomen in het portfolio van VAG, heeft het merk niet bijster veel modellen uitgebracht. Hun laatste wapenfeit is de Zerouno (Zero Uno, gewoon nummer 01 dus), een bijzonder ontworpen supercar met Audi R8-techniek. Dat betekent een 5.2 liter V10 met ongeveer 610 pk. De koets moet je ding zijn, maar voor verzamelaars is het sowieso een bijzonder ding. Van de 01 zijn maar vijf exemplaren gebouwd en deze pikzwarte is de laatste. Het hoeft geen verrassing te zijn dat de Zerouno een gewild ding is. Maar wel duur: het aantrekkelijke van een R8 is dat hij goedkoop is voor zijn supercar-prestaties. De Zerouno was nooit goedkoop met zijn prijskaartje van 1,5 miljoen euro. Veel minder zal dat niet geworden zijn.

Gumpert Apollo S (2013)

Ook al is het niet precies iets waar een schaarste aan is: het is altijd bijzonder als een merk vanuit het niets ineens een dikke hyper/supercar neerzet. Het is nog indrukwekkender als er daadwerkelijk auto’s geproduceerd worden. Dat deed Gumpert. De naam terzijde was de auto een bloedserieuze apparaat die flinke prestaties neerzette. Ondertussen is het bedrijf overgenomen en verantwoordelijk voor de bizarre Apollo IE, maar de Apollo S was het origineel. Een eveneens bizar ding, daarom is het bijzonder als er eentje aangeboden wordt. Dit exemplaar uit 2013 is dus de S-versie die 690 pk uit een 4.2 V8 van Audi peutert.

Lamborghini Reventón (2009)

Het uitzwaaimodel van de Murciélago was de Reventón. Dit matgrijze gruwel lijkt op de Murciélago, maar is bijzonder genoeg om een heel ander beest te zijn. De aandrijflijn is grotendeels gelijk, maar de auto heeft altijd al een soort straaljagergevoel kunnen opwekken. Mede dankzij het feit dat het instrumentenpaneel een ‘jet mode’ heeft, waarmee het geheel lijkt op wat je aantreft in zo’n militair straalvliegtuig. Er zijn maar 20 Reventóns en dit exemplaar is nummer zes. Het zou gaan om minder dan 3.000 km op de teller, wat gezien de andere auto’s op deze veiling best veel is.

Ferrari 599 GTZ Zagato Nibbio Spyder (2010)

En toch lukt het Silverstone om een auto neer te zetten waar ondergetekende nog nooit iets van heeft gehoord. De Ferrari 599 GTZ is op zich een bekend Zagato-project. Maar de Nibbio Spyder is minder bekend. Is ook wel logisch, van de negen exemplaren zijn maar twee deze dakloze versie. Dit exemplaar uit 2010 is wit: een kleur die je niet vaak ziet op speciale Ferrari’s. Onderhuids gaat er uiteraard een 599 GTB schuil met een heerlijke V12. De auto is achteraf omgebouwd naar Nibbio Spyder: daarvoor legde hij nog iets meer dan 10.000 km af als 599 GTB.

Ferrari 288 GTO

De vergeten held. Nee, de 288 GTO is niet een onbekende auto. Maar als het gaat om de ultieme Ferrari’s door de jaren heen, begint het tellen vaak bij de F40. Daarna kwamen de F50, F60 (Enzo) en F70 (LaFerrari). Daarvoor was het de beurt aan de 288 GTO, een 400 pk sterke V8-aangedreven super-Ferrari die destijds de records brak voor het merk. Helaas is hij net niet onbekend genoeg om de klassiekerbubbel over te slaan en zijn ook de 288’s veel geld waard. De auto is iets ingetogener dan de F40 en diens opvolgers, maar het is wel een bijzonder ding om te zien. Er zijn er maar 272 van, waarvan deze uit 1985 de 135ste is. Hij heeft wel een flinke 30.000 km afgelegd.

BONUS: een peperdure slotracebaan

U kent ze wel, de al jaren oude slotracebanen van Scalextric of Carrera. Dat is meestal de basis en de techniek. Als je te veel tijd hebt en een zolderkamerprojectje wil, kan het zijn dat je slotcar-hobby ietwat uit de hand loopt. Dat is hier gebeurd, naar verwachting. Om even terug te vallen op RM Sotheby’s, in de categorie ‘automobilia’ vinden we deze bizarre slotcartafel. Een F1-baan met omgeving: zeer gedetailleerd. De tafel van twee bij vier meter mag mee voor 20.000 tot 30.000 euro. Daarvoor zijn een hoop auto’s te kopen, maar ook deze gave tafel. Kies maar.