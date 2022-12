Vrouwen opgelet! Charles Leclerc is vrijgezel

En dat was hij niet. Maar zijn relatie is over en hij is daarom één van de meest gewilde vrijgezellen binnen de F1.

De knakker is 25 jaar, is al een tijdje Formule 1-coureur en bulkt van de poen. Oh ja, hij ziet er ook niet slecht uit (zegt mijn vriendin dan hé, ik zou het niet weten). En nu heeft hij via Instagram Stories laten weten dat zijn relatie met Charlotte Siné over is. Dat maakt hem direct een gewilde bachelor.

Charles Leclerc is vrijgezel

Ik vermoed zomaar dat hij niet heel veel moeite hoeft te doen om een nieuwe vriendin te vinden. De vrouwen zullen voor hem in de rij staan. Echter, hij komt net uit een relatie van drie jaar, dus misschien zou hij eerst wat rust willen. Leclerc liet niet weten waarom de twee uit elkaar zijn.

Wat we wel weten is dat Leclerc een man is van de lange relaties. Eerder was hij al vier jaar samen met een Italiaanse schoonheid genaamd Giada Gianni. Die relatie kwam tot een einde omdat hij zich destijds meer wilde richten op zijn F1-carriere. Toen was Charles Leclerc ook vrijgezel, maar dat duurde niet lang. Hij vond al snel Siné.

Vrijgezellen in de F1

Kijk, coureurs in de koningsklasse hoeven zich geen zorgen te maken om aandacht of geld. Daarom zijn veel van de coureurs dan ook al voorzien. De bekendste is natuurlijk Max Verstappen die een relatie heeft met Kelly Piquet. Zij zijn samen sinds 2021. Teamgenoot van Max is Sergio Perez en hij heeft drie kinderen en een vrouw. Serieuze gast dus.

Als Leclerc dan toch moet ‘concurreren’, dan is het wel met Lewis Hamilton. Hij is zover bekend de andere vrijgezelle coureur binnen de F1. Lewis is wel eerder gezien met beroemdheden, zoals Rita Ora, Rihanna en Nicole Scherzinger. Maar van een stabiele en lange relatie kunnen we niet spreken.

Wat wij alleen maar kunnen hopen is dat Leclerc gelukkig is en zich voor de volle honderd procent kan richten op zijn prestaties, zodoende dat we volgend seizoen indrukwekkende gevechten kunnen zien om het kampioenschap.