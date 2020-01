Klachten over spontaan accelererende Tesla’s

Wil je rustig parkeren, rijd je ineens tegen een gebouw aan.





Iedereen kent die komische internetfilmpjes wel. Autobestuurder probeert te parkeren, drukt daarbij het verkeerde pedaal in en knalt daardoor tegen een paal aan. Of een andere auto. Of een voetganger. In dat laatste geval is het natuurlijk wat minder grappig.

Kennelijk kampen Tesla’s met een soortgelijk probleem. Althans, dat is wat de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gaat onderzoeken. Volgens 127 Tesla-eigenaren kunnen de Tesla’s namelijk ‘spontaan en onbedoeld versnellen’, met een ongeluk tot gevolg. Volgens de klagers zijn er 110 ongelukken geweest en zijn er 52 mensen daarbij gewond geraakt.

Het gaat hierbij om een petitie dat wordt onderzocht; de NHTSA gaat dus nog niet over tot onderzoek van de Tesla’s zelf. Het overheidsorgaan gaat nu slechts kijken naar de klachten van de Tesla-bestuurders. Op een later moment maakt de NHTSA bekend of het een onderzoek naar de Tesla’s gaat starten of niet. Volgens de klacht zijn alle Tesla’s die sinds 2012 zijn geproduceerd, vatbaar voor dit euvel. Met andere woorden, alle Tesla’s naast de Roadster. De NHTSA schat dat het om zo’n half miljoen auto’s gaat.

In een van de klachten beschrijft een Tesla Model 3-bestuurder, hoe de auto afgelopen december vanzelf begon te versnellen. De bestuurder probeerde de auto te parkeren, tot de auto vanzelf steeds sneller vooruit gaat. Het remmen zou daarbij niet helpen. De auto zou zodanig snel zijn gegaan, dat het over de stoeprand knalde en tegen een tent reed, waardoor de voorruit barstte. Pas toen de Model 3 een emmer cement raakte, stopte de auto. De bestuurder claimt dashcambewijs van het incident te hebben.

Mochten de Tesla’s inderdaad spontaan vooruit rijden, dan zou het niet voor het eerst zijn dat een autofabrikant hiermee kampt. Tien jaar geleden riep Toyota 1,8 miljoen auto’s terug, omdat het gaspedaal potentieel kon klemmen.

Foto: Tesla 3 Custom door Extremeautofan, via Autojunk.nl.