Formule 1 wil “kwalificatiewedstrijden” invoeren

Alles proberen om het maar spannender te maken.

Het gezeur over dat de Formule 1 niet spannend genoeg zou zijn, drijft de hoge heren binnen de sport tot bizarre hersenspinsels. Met de invoering van de nieuwe reglementen van 2021, die als voornaamste doel hebben de onderlinge verschillen te verkleinen en meer inhaalmogelijkheden te creëren, moet ook een nieuwe manier van kwalificeren worden geïntroduceerd.

In een bericht van Auto, Motor und Sport wordt vandaag een van de vele voorstellen voor de nieuwe regelgeving van 2021, die aankomende oktober afgerond moet zijn, belicht. Volgens het blad is de organisatie inmiddels afgestapt van het idee om bijtanken terug te brengen. Een andere kunstmatige manier om de races interessanter te maken, leeft in de vorm van zogenaamde kwalificatiewedstrijden.

Momenteel ligt er een voorstel om gedurende het seizoen van 2021 bij tenminste vier Grand Prix’ een kwalificatiewedstrijd te houden. Het idee is vrij simpel: in plaats van op de huidige manier te kwalificeren, moeten de coureurs op zaterdag in omgekeerde volgorde van het klassement een startopstelling vormen. Wat volgt is een zekere ‘Mini-Grand Prix’ van ongeveer 100 kilometer (pak ‘m beet 1/3 van een normale GP), waarvan het resultaat vervolgens de startopstelling voor zondag bepaalt. Op deze manier starten de meest dominante rijders achteraan en moeten zij zich zo snel mogelijk omhoog te zien werken, om zo een betere startpositie voor de daadwerkelijke race op zondag te claimen. Als gevolg moeten we niet alleen op zaterdag meer inhaalmanoeuvres zien, maar ook op zondag.

De organisatie heeft voor ogen dat deze Mini-Grand Prix’ op circuits worden gehouden waar inhalen niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan parkoers als Shanghai, Paul Ricard, Barcelona en mogelijk zelfs Zandvoort.

Het idee is uiteraard nog niet in de regels opgenomen, maar het is een interessant punt van discussie. Wat denken jullie: is dit een goed, of juist een heel slecht plan?