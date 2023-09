VT1 Singapore: Ferrari snel + varaan op de baan

Hoe verloopt de eerste vrije training op Singapore?

Na twee Formule 1-loze weken is het circus nu neergestreken in Singapore voor een nachtrace op het stratencircuit van Marina Bay. Tijdens de eerste vrije training, die deze ochtend op de planning staat, is de zon echter nog niet verdwenen. We krijgen het stratencircuit eerst nog even bij daglicht te zien.

Daarbij krijgen we een aangepaste baan te zien, want de bochten 16 tot en met 19 (ooit het toneel van Crashgate, wat weer helemaal actueel is) zijn verdwenen. Die hebben nu plaatsgemaakt voor een recht stuk. Dit is overigens slechts een tijdelijke aanpassing, wegens een verbouwing. Als het goed is keert volgende jaar de oude lay-out weer terug.

De ogen zijn vooral op McLaren gericht, tijdens deze eerste vrije training in Singapore. Zij waren al lekker bezig dit seizoen, maar in Singapore hebben ze een uitgebreid pakket met upgrades. Deze zijn overigens alleen voor Norris, Piastri krijgt nog niet alle upgrades.

De upgrades lijken voorlopig niet tegen te vallen, want na 20 minuten is het Lando Norris die bovenaan het scorebord staat. McLaren is overigens niet de enige met upgrades, ook Red Bull, Alpine en Alfa Romeo pakken uit in Singapore.

De vrije training verloopt zonder crashes, maar de sessie wordt wel meerdere keren verstoord door lokale bewoners: hagedissen. De gele vlag wordt tot drie keer toe tevoorschijn gehaald omdat er een uit de kluiten gewassen varaan op de baan loopt.

Aan het eind van de sessie is het niet McLaren die de snelste tijden heeft neergezet en ook niet Red Bull, maar Ferrari. Ze pakken een zeldzaam een-tweetje. Aangezien er meestal één Ferrari in de problemen zit zien we dat niet vaak. Max Verstappen noteert de derde tijd.

Uiteindelijk zegt het allemaal nog niet zoveel, want zoals gezegd zullen de kwali en de uiteindelijke race bij nachtelijke uren (en dus ook lagere temperaturen) plaatsvinden. Maar voor wat het waard is hier alle tijden van de eerste vrije training in Singapore: